- Récord histórico para un café colombiano, se vendió a USD 200 por libra a un comprador de Taiwan

La proeza en la primera subasta virtual que se hace la logró Wilton Benítez un cultivador dueño de la Granja Paraíso 92 en Piendamó en el Cauca

El café colombiano de la Granja Paraíso 92, ubicada en Piendamó, Cauca, y propiedad del productor Wilton Benítez, se convirtió en el protagonista de la primera subasta virtual Craft Selección, organizada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) durante la Cafés de Colombia Expo 2025.

Su lote de la variedad Geisha se vendió por USD 200,32 por libra a Pebble Coffee, una compañía de Taiwán. Este es el precio más alto jamás registrado para un café 100 % colombiano , alcanzado gracias a su tecnología, sabor y una receta única. En promedio, las ventas de la subasta lograron un precio de US$46,57 por libra.

Subasta virtual y participación internacional

La FNC buscó impulsar la justa valorización de los cafés más finos del país mediante este evento innovador, que se realizó de forma 100 % virtual. Durante tres días, compradores internacionales de Asia, Europa y América realizaron 534 ofertas sobre 20 lotes de café, equivalentes a 960 kilogramos. Los cafés subastados provenían de departamentos como Cauca, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño y Risaralda, e incluían variedades exóticas como Geisha, Java y Chiroso, con procesos lavados, semilavados y naturales.

La tecnología detrás del récord

Granja Paraíso 92 es una marca reconocida internacionalmente y un negocio familiar con 105 hectáreas distribuidas en cuatro fincas. Cultivan 26 variedades, incluyendo Java, Bourbon Pink, Geisha, Pacamara, Caturra, Tabi, Castillo, Supremo y Colombia, para ofrecer un amplio menú a sus clientes internacionales. En sus sistemas de cultivo utilizan terrazas, riego por goteo, sombra y cálculos nutricionales en laboratorio.

Wilton Benitez quien estudió administración en la Universidad Autónoma de Manizales – UAM, es el director de Investigación en Varietales finos, el nombre de la empresa creada en enero de 2021, a la que pertenece Granja Paraiso 92. La empresa se dedica a la producción de cafés especiales a través del desarrollo de nuevas tecnologías y biotecnología, para lo cual cuenta con su propio laboratorio de microbiología, laboratorio de calidad, una planta de procesamiento que incluye un sistema de secado especial.

Gracias a los múltiples premios nacionales e internacionales obtenidos, la empresa puede exportar el 98 % de su producción a más de 24 países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Emiratos Árabes y varios países asiáticos como Corea, China y Taiwán. Además de su propia producción, la compañía apoya técnicamente a fincas vecinas, cuyas cerezas son procesadas y comercializadas por la empresa en un volumen similar, logrando así exportar los volúmenes requeridos por sus clientes.

