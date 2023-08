Sobre las consecuencias de la iniciación sexual en niños

Cuando alguien incita a un niño para algo a lo que no está preparado, está poniendo en riesgo la salud física, mental y espiritual del niño

Por: Diego Alejandro Ramírez |

agosto 23, 2023

Me voy a referir a la sexualidad como un don que nos permite cosas como sentir atracción sexual, expresar amor, disfrutar de nuestros cuerpos, consumar la unión física entre dos cuerpos, procrear... Es un don muy poderoso, que está en tu cuerpo.

Tu cuerpo es tu lugar especial, porque es donde habita tu personalidad, en él se generan todos tus sentimientos, sensaciones, ideas... En él se toman todas tus decisiones; en tu cuerpo se desarrollan todos tus dones y capacidades. Es tu lugar exclusivo para toda la vida, es el bien físico más valioso que tendrás; te conecta con el resto del mundo.

Es evidente que en la actualidad, personas jóvenes y adultas se han enredado en muchos problemas que afectan su salud física y mental, los cuales no alcanzamos a comprender, por un mal uso de su sexualidad. Y eso es así aunque existen muchas herramientas para prevenir estos problemas.

Los adultos jóvenes, antes de serlo, pasan por un proceso que llaman pubertad (o esta es sólo una etapa de ese proceso), en el que experimentan un crecimiento y un desarrollo en sus órganos, el cual da como resultado que sus cuerpos lleguen a ser aptos para tener una actividad sexual óptima (es decir, que antes de ese momento sus cuerpos no darían todo lo que biológicamente tienen disponible para hacer que la experiencia sexual sea lo más satisfactoria posible), pero eso no necesariamente significa que al finalizar dicho proceso ellos ya tienen la madurez mental para tomar decisiones responsables sobre su cuerpo.

Ahora, en cuanto a los niños, ellos por naturaleza carecen de dominio propio, inteligencia emocional, conocimiento sobre la malicia de las personas y conocimiento sobre la vida en general. Estas cosas no se desarrollan sólo porque te las enseñen en el colegio, porque una cosa es lo que te dicen allá, otra es lo que te dicen tus amigos, otra la que oyes en la calle, otra la que oyes en Internet, y otra la que finalmente tú decides hacer.

Además, para desarrollar las disciplinas mencionadas puede ser necesario que pases por procesos difíciles, donde aprendes a ser responsable, a respetar a otros, a cuidarte a ti mismo... Son procesos largos, y no puedes forzarlos en un niño, los niños no responden así, pues su mente es más dispersa que la de los adultos.

De hecho, si un niño es iniciado sexualmente a su edad, tiene menos probabilidades de disfrutar experiencias de afecto genuino en su niñez, porque está propenso a considerar a las demás personas como potenciales objetos de deseo sexual, y está propenso a pensar que las otras personas también lo ven así a él.

Ya para él, un abrazo, un beso en la mejilla, o un "te quiero mucho", no significará lo mismo que hubiera significado si él aún preservara su inocencia en ese sentido. Su relación con otros niños y personas jóvenes o adultas, dentro y fuera de su familia, no será la misma.

Así que, cuando alguien incita a un niño para que se inicie sexualmente, está poniendo en riesgo el derecho que tiene el niño a decidir sobre su cuerpo basado en un criterio maduro de inteligencia y responsabilidad, por lo mismo pone en riesgo la salud física y mental del niño.

(Reitero en que el cuerpo de ese niño es su lugar especial, el bien físico más importante que el tendrá en su vida). Adicionalmente, se está poniendo en riesgo el derecho que tiene ese niño a disfrutar de experiencias genuinas de afecto en su niñez; tales experiencias son de suma importancia para enriquecer el desarrollo de la personalidad del niño y para ayudarlo a fortalecer sus vínculos afectivos con sus seres queridos dentro y fuera de su familia, elementos también vitales para el desarrollo social del ser humano.

Entonces, la persona que incita a un niño a llevar una sexualidad activa, ya sea mediante sus propias palabras, ya sea diciéndole que practique supuestos juegos o bailes en los que lleva a cabo movimientos simulando un acto sexual, o ya sea exponiéndolo a cosas como televisión o música donde notoria y explícitamente se promueven conductas sexuales (que claramente no tienen un fin pedagógico, ni muestran discreción alguna)... Las personas que hacen esto, desprecian la vida de los niños, no entienden el valor de la vida humana y no la respetan.

Basándome en lo anterior, también concluyo que los padres de un niño tienen derecho a prevenir que él sea iniciado sexualmente a su edad, en el entendido de que esos padres son personas experimentadas y conocedoras en relación con la temática. Pues son los primeros responsables de velar por el bienestar integral de sus hijos.

No tienes por qué incitar a un niño a estas cosas, ellos tienen cosas más enriquecedoras en qué pensar a su edad, ni sus mentes ni sus cuerpos están preparados para tener una experiencia sexual saludable y plena. Deja que los niños sean niños, no les impongas la ansiedad, el estrés y las confusiones de un joven.

Déjalos ser felices en su sencillez e inocencia, en sus juegos que nos parecen absurdos pero a ellos les divierten, no les quites estas cosas, más bien aprende de ellas, así harás más livianas tus propias cargas.

No sabotees su momento, no estropees su niñez, es la única que tendrán, después de esa época de su vida, nunca más podrán volver a ser niños.