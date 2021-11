Sobre la vida y el arte

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

En una noche helada fui al Gimnasio Moderno porque Daniel Samper lanzó su libro 10 Locos lindos. Interesante libro que divide al mundo simplemente en dos. Locos lindos y locos de mierda. Como Daniel Samper Pizano estuvo rodeado de sus amigos y así fue la presentación: como sí todos volvieran al colegio. El final tuvo buenos resultados pero nos tocó esperar un buen tiempo para verlos repetirse haciendo el show de lo mismo de siempre. La entrevistadora cómplice vestida de luces fue Margarita Vidal.

Como la presencia del humor es lo fundamental en este caso, también la informalidad hizo parte de una presentación desordenada, llena de ideas inconclusas. Quedó claro que el humor es la manera de contrarrestar al poder político. Pero me cansó el simpático tipo al igual que sus dos nietas. Se durmieron, entraron y salieron, se escurrieron mientras su hijo jugaba con un super teléfono mientras buscaba las diferentes fotos que pudo sacar, durante una hora, de una única escena. Ni a su familia le interesaba el mismo personaje cachaco con la doble personalidad del que puede ser costeño de la cintura para abajo debido a sus múltiples ancestros con apellidos que ya no son chiste sino el drama de nuestra historia nacional. Del periodista investigativo a su faceta de humor audaz y rápida, hay algo que no interesa para un ser común y corriente. Uno va a la presentación de un libro. No ha saber de qué tamaño tiene el pene según Matador.

Pero volvamos al cuento original. Su división la explica el argentino psicoanalista Marcelo Daniel Rudaeff y que cada quien tiene una manera de relacionarse con el mundo de los seres humanos.

“Por un lado están las personas que me caen bien que no me incomodan, que me caen en gracia. Esas serían los locos lindos. Por otro, las personas cuyas conductas me ponen en peligro a mí, a mis ideas, mis prejuicios, mis preconceptos y, sobre todo, incomodan a la sociedad. Esos son los locos de mierda.” Interesante punto de vista para sus 10 geniales personajes que hicieron historia. Yo me compré el libro.

Sobre arte

Como una escritora brasileña Clarice Lipector, el recuento de la vida son cuentos cortos. En la obra de Luz Lizarazo aparecen momentos femeninos y son retratos de un entorno amarrado a las representaciones de lo cotidiano. Mientras busca más allá de la piel, encuentra Cicatrices. Título de la exposición de Luz Lizarazo que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Ella, bogotana que nació en 1966, tiene al hilo cómo conductor. Todos son espacios de donde proviene su extraordinaria manera de conducir formas desde la condición femenina.

Patrón de medias veladas

Su propuesta tiene muchas facetas: dibuja con acuarela, construye objetos, crea mundos con objetos y realiza instalaciones. Y lo hace, mientras estudia y trabaja diversos materiales de donde nacen sus mil facetas que se extienden a múltiples de ellas mientras profundiza sobre la fragilidad de lo femenino. Dibuja mientras utiliza el hilo como línea. Escribe en vidrio. O inventa patrones con las clásicas medias veladas. Una otra piel simbólica.

Órganos reproductores

Su trabajo representa órganos. Por eso ha realizado trabajos que buscan interpretar ahora en vidrio el proceso natural del funcionamiento del cuerpo: el estómago, los pulmones o los órganos que nos hacen distintos a los hombres. Busca representar por dentro lo que no tiene fachada. Ese mundo de la fragilidad mientras busca representar la estética de la paranoia propia del mundo indefenso.

Sus hilos heterodoxos son realizados en materiales poderosos. El tejido en crin de caballo. En sus sábanas, busca dibujar con el color rojo, la metáfora del sentido ceremonial de una red que atrapa sentimientos y acosa libertades. El trabajo sobre la memoria, investiga en el dibujo los rizomas de George Bataille, donde la imagen dibujada se desvanece en una inestable forma de pliegue. El pelo es otro material que contiene alguna otra fuerza interna, o como es para otras culturas, es un sinónimo de seducción.

Tejido de la suerte

Con el hueso de la suerte del pollo, teje un bello manto para organizar otro mundo de formas y tramas orgánicas.

Desde su retórica, los trabajos de Luz Lizarazo tienen como punto de partida la experimentación con materiales que la llevan a propuestas distintas que de una forma mágica ha logrado fortalecer su lenguaje inesperado.

Dentro de la muestra, la pintura ni la cerámica no hacen parte de su mundo. Son una profunda equivocación dentro de su trabajo.