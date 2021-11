¿Ayuda el presente a entender nuestro pasado?

Por: Ismael Suárez Córdoba |

noviembre 06, 2021

Es de la naturaleza humana dar una explicación a todo, además, desde que nos sabemos producto de la evolución, entendemos que no hay un antes y un después en la historia de la humanidad, y que el pasado no es algo desconectado del presente, sino que hay una continuidad en esencia. Por esa razón nos interesa tanto el pasado, dado que si nos preguntamos por qué somos así o cómo somos en realidad y que nuestras características son el resultado de ese proceso, no podemos entenderlas de otro modo que interesándonos por nuestro origen. Ya que, en definitiva, si el ser humano es la pregunta, la evolución es la respuesta.

Comprensión de nuestros orígenes a los que respondían las religiones o los mitos, hasta que llegó la ciencia. Rama del saber que unida a la curiosidad, es el motor del conocimiento, ya que sin ella el hombre no aprende nada. Teniendo el cerebro humano un gran apetito por las historias que tienen que ver con la gente. Estando luego lo de criticar, que es también una parte muy importante de la naturaleza humana, que hoy, es atacar el prestigio social del otro. Naturaleza humana dotada de cierta dosis de egoísmo (nos preocupamos por nosotros mismos), ciertas dosis de nepotismo (porque intentamos favorecer a nuestros parientes más cercanos) y otras de altruismo (nos preocupa la sociedad porque formamos parte de ella y nos conviene que le vaya bien). Características que pueden llevar al ser humano, sin duda, al progreso social.

Siendo difícil predecir las transformaciones sociales que se darán sobre todo en el futuro, solo observando algunas de las costumbres que llevan siglos practicándose. O las tendencias, ideas o corrientes, que se orientarán en determinada dirección. Como, por ejemplo, el cambio climático o el imparable avance de la tecnología. Porque toda decisión humana es imprevisible, y el futuro lo hace la humanidad en su conjunto. En sociedades que cada vez se tornan más complejas, y siempre necesitan de una regulación para que haya convivencia. Y en las que la religión funciona porque es lo que al final crea identidad, al creer la gran mayoría en las mismas historias y al regular el comportamiento de sus distintos miembros.

Leyes o normas religiosas que tienen que ver directamente con Dios, otras con la forma de tratar a nuestros padres, o a nuestros hijos, o con no mentir o no robar… que son las que mantienen a la sociedad en la convivencia. Así estas se traten de creer en la figura de un dios prehistórico que solo pide obediencia, reverencia y respeto, o en el dios moralizante que todo lo controla. Junto a otras bases con las que conviven hoy nuestras sociedades, de intereses comunes, o de historias compartidas, según la identidad y las personas que se agrupan creando identidades colectivas. Que, en las grandes concentraciones de gente, las decisiones importantes deben delegarse de alguna forma, siendo la tendencia que hemos abrazado la de «que alguien resuelva los problemas», modificando las cosas, o solventándolas cada vez.

Importancia de conocer el pasado para entender mejor el presente, y gracias a las lecciones aprendidas poder pensar en el futuro, en el que el establecimiento de relaciones explícitas contribuye a una mejor comprensión de los fenómenos actuales. Y, por ende, a la historicidad del tiempo presente, que se ha constituido en un prolífico campo de producción intelectual, en una visión de conjunto y un ejercicio de síntesis (desde la década de 1970). En el cual diversas vertientes historiográficas comparten la preocupación por diversos problemas, en un concepto que entreteje el espacio con el tiempo y el pasado con el presente, a partir de la multiplicidad de trayectorias que han sido experimentadas por individuos o por colectivos de personas.

Haciendo que la globalidad intente historiarse en el punto de dislocación que caracterizaría nuestro presente: más allá de los acontecimientos de 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) y de 1989 (caída del Muro de Berlín y fin de la Guerra Fría). Reconocimiento de la historia contemporánea que casi siempre responde a los cambios ocurridos por el desplazamiento a favor del saber científico producido en el siglo XX, y a los acontecimientos que conforman la visión moderna sobre las cosas o el universo. Explicando y justificando la historia del tiempo presente, por las aceleradas transformaciones que nos vuelcan sobre la instantaneidad y nos desvinculan de los fenómenos del pasado.

Impidiendo al mismo tiempo ver la profundidad de los mismos y reconociéndolos siempre como una “historia en permanente construcción”, en la que el sujeto se interfiere con el conocimiento, el actor con la acción histórica y la memoria histórica con la interpretación. Narrativas donde por regla general, es más importante la coherencia del relato, que la de los acontecimientos reales; siendo por lo tanto 'solo enunciados metafóricos que sugieren una relación de similitud entre éstos y los tipos de relato que convencionalmente usamos para dotar a los acontecimientos de nuestras vidas de significados culturalmente reconocidos'.

Referencias

Hayden White, Metahistoria - La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (1973) y El texto histórico como artefacto literario (2003)