Siete grandes empresas con negocios en el Valle canjearon con la Dian impuestos por obras en los municipios

Azucareros dl Valle, Sarmiento con Aval, Celsia, Banco Unión y otros aportaron sus recursos tributarios a obras impulsadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro

Un modelo silencioso en el que participan grupos económicos como Aval de Sarmiento, Argos con Cielsa o Cenit de Ecopetrol, los azucareros y empresas como Smufit Westrock y el Banco Unión están transformando al Valle del Cauca.

De la mano de la gobernadora del departamento Dilian Francisca Toro han decidido invertir parte de sus impuestos en obras públicas en un monto considerable. Las obras por impuestos que se iniciaron al comienzo en el 2024 en la segunda administración de la gobernadora Toro supera los $350.000 millones en proyectos ejecutados y están en ejecución $104.000 millones.

En dos años la gobernadora Dial Francisca ha invertido $350.000 millones de ipuesstos en obras de infraestructura

Empresas del sector azucarera, grandes contribuyentes, como son Castilla Agrícola y Riopaila-Castilla de los Caicedo, Compañía Agrícola Caucana y Hacienda San José S.A. de los Eder, Mayaguez de los Iragorri, Ingenio Risaralda , Inversiones Alvalena S.A., Laboratorios EDO S.A.S., orientaron parte de sus impuestos a obras de alto impacto en el sector educativos y en infraestructura vial. Por ejemplo en el municipio de Pradera se mejoró el tramo del El Recreo–Bolívar con una inversión de $4.721 millones.

A este se suma el tramo Corinto–Toribío, desarrollado en tres fases, que tuvo una inversión cercana a $23.000 millones. Y a través de la Fundación Corazón de Caña, pusieron cerca de 11.000 millones de pesos para mejorar 20 colegios con 7.000 estudiantes.

Celsia del Grupo Antioqueño tiene compromiso con el Valle, nació allí

Otra de las compañías más activas es Celsia, empresa del Grupo Argos, que ha convertido las Obras por Impuestos en uno de los ejes de su estrategia de sostenibilidad. En el municipio de Pradera financió la entrega de 2.147 computadores, mobiliario tecnológico y programas de capacitación docente para 36 sedes educativas, con una inversión superior a 12.300 millones de pesos. Este proyecto beneficia a más de 7.200 estudiantes y fortalece la educación digital en zonas rurales.

Vias terciarias que le cambian la vida a los campesinos

El primer proyecto de Obras por Impuestos ejecutado en el Valle del Cauca fue el de Yotoco que realizaron Alianza Fiduciaria, Agrocolsa, Agricol S.A. y Pronavícola. Estas compañías financiaron el mejoramiento de la vía terciaria entre La Mejorana, Alto del Chinche y Cordobitas, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. La obra benefició a alrededor de 17.000 habitantes, facilitó la comercialización de sus productos agrícolas y fortaleció el turismo rural de la región.

Smurfit Westrock Colombia también se ha metido en las vías en municipios donde tiene presencia forestal. En Bolívar y Calima- El Darién la inversión más reciente fue al Puente La Hermencia, entregado en octubre de 2025. La obra tuvo una inversión de $2.441 millones y benefició a miles de habitantes de las veredas La Unión, El Diamante, La Gaviota, La Florida y La Cristalina.

Además, la pavimentación de un tramo de 1,27 kilómetros o de la vía Roldanillo–La Tulia por $6.926 millones. Además, este año un proyecto para el mejoramiento de la Vía a La Playa, con un presupuesto de $7.335 millones.

El proyecto estrella en educación

Más recientemente, Grupo Aval anunció inversiones superiores a 75.000 millones de pesos en proyectos de educación e infraestructura. En el Valle del Cauca está la construcción y dotación de la Institución Educativa Primitivo Crespo, en Riofrío, una obra valorada en más de 32.600 millones con el apoyo de empresas como Pisa, Prodepacífico y la Concesionaria Panamericana.

El proyecto contempla la demolición de la infraestructura actual y la edificación de una nueva sede educativa de 5.838 metros cuadrados que contará con aulas, laboratorios, espacios administrativos, zonas de bienestar estudiantil y áreas deportivas. Beneficiará de manera directa a 960 estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria.

El cronograma de ejecución se desarrollará en varias etapas comprendidas entre 2026 y 2028, abarcando los procesos de contratación, construcción y liquidación de la obra. Se estima que la fase constructiva específica tendrá una duración de 12 meses.

Proindesa, holding de infraestructura del Grupo Aval, liderada por Alberto Mariño, será la encargada de estar al frente de la estructuración técnica y la coordinación de los proyectos, articulando las capacidades del portafolio de infraestructura para asegurar su ejecución con estándares técnicos y financieros.

La filial de Ecopetrol, Cenit, también se ha unido a Obra por Impuestos apoyando el desarrollo en municipios Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) de los cuales hay 15 en el Valle del Cauca en Buenaventura, Ansermanuevo y Argelia. En el puerto del Pacífico ha liderado inversiones por $27.000 millones para mobiliario escolar.

La segunda etapa, más obras para la región

Los empresaris contribuyesntees han puesto recursos en vis terciarias, colegios y deporte

Ahora viene una segunda etapa con 24 más. Otro tanto ha hecho en Dagua y Yotoco, mientras que en Florida ha participado en proyectos de ampliación, mejoramiento y dotación de colegios.

El interés de los empresarios contribuyentes también ha ido a otros inmuebles, como el hospital de Roldanillo que fue reparado gracias a Colombina.

El Banco Unión, junto a Datecsa, financia la construcción y dotación de la Cancha Múltiple María Auxiliadora en Buenaventura. Este proyecto, administrado por ProPacífico, es la primera obra de infraestructura deportiva en Colombia ejecutada con Obras por Impuestos, con una inversión de $3.557 millones de pesos.

El escenario deportivo está en la Isla de Cascajal, junto a la Institución Educativa Pascual de Andagoya. Será utilizado por 9.700 bonaverenses. Son 1.284 metros cuadrados diseñados para fútbol de salón, voleibol y baloncesto.

La que era una alternativa marginal se ha vuelto herramienta estratégica y Valle del Cauca ha sido un piloto exitoso. La expectativa de la gobernadora Dilian Francisca es seguir ampliando este modelo y atraer nuevos inversionistas para financiar proyectos clave como el acueducto de Buenaventura y otras obras de alto impacto social.

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