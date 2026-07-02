- El intento de paz total de Petro no logró sacar a Colombia del segundo lugar con más delincuencia organizada

Petro recibió el país en el 2do. lugar, la tregua temporal del Eln y las disidencias en el arranque del gobierno llevó a Colombia al 5to. pero regresó al peor lugar

Colombia volvió a ocupar, en 2025, el segundo lugar entre los países con mayor presencia de crimen organizado en el mundo. Lo dice el Índice Global de Delincuencia Organizada, que cada dos años publica desde Ginebra la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, y que mide el fenómeno en 193 naciones.

El país quedó detrás solo de Myanmar, que encabezó de nuevo la tabla con 8,08 sobre 10, mientras Colombia sumó 7,82. Apenas 0,26 puntos separan a los dos primeros lugares del planeta.

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No es la primera vez que se llega hasta ahí. En 2021, con Iván Duque en el poder, Colombia ya había tocado el segundo puesto del mismo listado, superada en ese entonces solo por la República Democrática del Congo.

La llegada de Gustavo Petro en 2022 y su proyecto de paz total, con el que logró inciar mesas de negociación con guerrillas como el ELN, disidencias como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Walter Mendoza; la Estado Mayor de Bloques y Frentes de alias Calarcá y Gentil Duarte; el Clan del Golfo de Chiquito Malo, que se adelantaba en Catar y se acaba de romper y los diálogos con bandas criminales departamentales, lograron que el accionar de estos grupos disminuyera, lo que llevó a que dos años después, en 2023, el país bajara al quinto lugar, un respiro que muchos leyeron como mejora, pero la ruptura de algunos diálogos canceló ese alivio: En 2025 Colombia no solo regresó al segundo puesto, sino que llegó con el puntaje más alto de toda su historia en el índice, por encima de los 7,66 de 2021 y de los 7,75 de 2023.

Global Organized Crime Index 2025



Criminality Rankings



1. Myanmar🇲🇲

2. Colombia🇨🇴

3. Mexico🇲🇽

4. Paraguay🇵🇾

5. Ecuador🇪🇨

6. Congo, Dem. Rep.🇨🇩

7. South Africa🇿🇦

8. Nigeria🇳🇬

9. Lebanon🇱🇧

10. Türkiye🇹🇷

14. Brazil🇧🇷

20. Venezuela🇻🇪

22. Russia🇷🇺

23. Iran🇮🇷

24. Indonesia🇮🇩

35.… pic.twitter.com/A0vbiIyoeu — Informal Economy (@EconomyInformal) June 27, 2026

Los mercados de droga siguen siendo el motor de esa cifra. Colombia continúa como el mayor productor mundial de cocaína. Los cultivos de coca, que en 2020 rondaban las 142.000 hectáreas, treparon hasta superar las 253.000 en 2023, un máximo histórico que se habría mantenido más o menos estable durante 2024 y 2025, aunque en niveles todavía altísimos. Ese volumen exige rutas, corredores, logística, y termina alimentando a los grupos armados que controlan buena parte del territorio.

El índice evalúa el control que tienen los grupos criminales sobre esos mercados. Ahí, Colombia saca una de las notas más altas del planeta: 8,20 sobre 10. El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN aparecen como las estructuras con mayor capacidad de moverse, expandirse y meterse en instituciones. Además, el fracaso de los diálogos con ellos y con el gobierno Petro terminó por fortalecer su accionar.

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Al tráfico de cocaína se suman la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el lavado de activos, negocios que le permiten a estas organizaciones seguir funcionando, aunque algún indicador de violencia baje por un tiempo.

En dicha medición, México quedó tercero con 7,68 puntos. Ecuador y Paraguay empataron en el cuarto lugar con 7,48 cada uno, pero fue la primera vez que estos dos países entraron al grupo de los diez países peor calificados del planeta. Completaron esa lista la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Nigeria, Líbano y Turquía. América Latina quedó como la región con más países entre los primeros lugares del ranking, algo que el propio informe conecta con las rutas de narcotráfico, el crecimiento de bandas locales y su conexión con redes transnacionales.

El dato confirma que ni el cambio de gobierno y las políticas de seguridad de los últimos años lograron torcer el peso de las economías ilegales en Colombia. Cifras que muestran que el Estado no ha sido capaz de enfrentar estas estructuras. Ahora el país quedó en 5,46 sobre 10, un número que el propio índice describe como insuficiente.

Al final Colombia sigue siendo, otra vez, el país con más criminalidad organizada de toda América, por encima del peligroso México, Venezuela, Brasil y Panamá.

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