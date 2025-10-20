El plan en el Bolívar para que los pescadores artesanales vuelvan a vivir del río

En las ciénagas del norte del departamento, miles de peces vuelven a poblar las aguas gracias a Aqua Bolívar, que busca rescatar el uso del agua para sustento

Las ciénagas de Bolívar, que por años fueron símbolo de vida y sustento, empezaron a revivir. En municipios como Arjona, Mahates, Soplaviento y Calamar, el brillo del agua volvió a reflejar movimiento, miles de pequeños peces, alevinos de bocachico, bagre y moncholo, nadan otra vez en los cuerpos de agua donde hacía tiempo no se veía movimiento. Es el resultado de Aqua Bolívar, la estrategia ambiental impulsada por el gobernador Yamil Arana, que busca rescatar la pesca artesanal y proteger los ecosistemas acuáticos del departamento.

En la segunda fase del programa, se sembraron 500 mil peces en Arjona y Mahates, y en octubre arrancó una nueva jornada que busca la liberación de dos millones de alevinos en el norte del departamento, iniciando en Soplaviento y Calamar, a orillas del Canal del Dique. Esta gran siembra, liderada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la AUNAP, tiene como meta beneficiar a miles de familias que dependen del agua para sobrevivir y que hoy enfrentan una crisis ambiental y económica sin precedentes.

“Estamos sembrando vida en nuestros cuerpos de agua y futuro para nuestra gente”, afirmó el gobernador Yamil Arana durante una jornada de repoblamiento en los corregimientos de Rocha y Puerto Badel.

Una respuesta a la crisis de los pescadores

El proyecto nació como una medida de emergencia frente a la contaminación crítica de los cuerpos de agua del norte de Bolívar y los efectos del cambio climático, que han reducido de manera drástica las especies nativas y dejado a cientos de familias sin sustento.

Durante las dos últimas décadas, las ciénagas del Canal del Dique han sido receptoras de vertimientos industriales, residuos domésticos y desechos agrícolas. La acumulación de sedimentos y la hipersalinidad han alterado el ciclo reproductivo del bocachico, mientras que la disminución del oxígeno disuelto ha vuelto inhóspitas amplias zonas acuáticas. Como resultado, la captura artesanal cayó a mínimos históricos, arrastrando a muchas familias a la pobreza y la informalidad.

Ante este panorama, Aqua Bolívar se convirtió en un movimiento social y ambiental que no solo repuebla los cuerpos de agua, sino que también promueve la pesca responsable y la educación ambiental. Las comunidades participan activamente en las jornadas de siembra, aprenden a usar mallas adecuadas y a respetar los periodos de veda, tiempo en el que se prohíbe la pesca para permitir su reproducción y crecimiento. En cada jornada, niños y adultos celebran el regreso de los peces como un símbolo de esperanza y trabajo digno.

“Este programa impulsa la sostenibilidad ambiental y la reactivación económica del sector pesquero, fortaleciendo la productividad en los municipios ribereños”, explicó Víctor Méndez Galvis, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Gobernación calcula que, con las distintas fases del proyecto, se sembrarán más de dos millones y medio de alevinos en al menos ocho municipios. La meta es recuperar las principales ciénagas del departamento, garantizar seguridad alimentaria y reactivar la economía local a través de una producción pesquera sostenible.

Los próximos meses serán clave para extender la estrategia hacia otros puntos del territorio, incluyendo zonas del Canal del Dique y la depresión momposina, donde la pérdida de biodiversidad es crítica. Con Aqua Bolívar, el gobierno departamental busca consolidar a Bolívar como un referente nacional en manejo sostenible y recuperación de la vida acuática, demostrando que la gestión ambiental también puede ser motor de desarrollo y bienestar comunitario.

