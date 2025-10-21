La universidad colombiana que desbancó a los Andes y a la Nacional como las mejor del país en este ranking

Una universidad barranquillera sorprendió al mundo académico al superar a las más reconocidas del país en el ranking internacional THE 2026

En el país son varias las instituciones destacadas que han brillado en diferentes listados, no solo a nivel nacional, sino también internacional. No es un secreto que entre ellas se encuentran la Universidad Nacional de Colombia, reconocida por su calidad académica, y la Universidad de los Andes, una de las privadas más prestigiosas.

Sin embargo, de manera curiosa se conoció que una universidad colombiana logró ubicarse por encima de estas dos academias tan sonadas, superando incluso al Externado, El Rosario y otras reconocidas instituciones del país.

Esta es la universidad colombiana que se puso por encima de los Andes y la Nacional

Aunque son muchos los listados en los que las universidades mencionadas suelen destacar, en el THE World University Rankings 2026 la historia fue distinta. Este prestigioso ranking, elaborado por Times Higher Education, sorprendió en el panorama académico al revelar que la Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, se posicionó como la mejor universidad del país en esta medición internacional.

La clasificación del ranking se realiza con base en 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, calidad de la investigación, entorno de investigación, perspectiva internacional e industria. En esta edición se evaluaron 2.191 instituciones de 115 países, entre ellas 24 universidades colombianas.

|Le puede interesar La ciudad colombiana con los arriendos más caros del país, supera a Bogotá por millones

La Universidad de la Costa se ubicó en el rango 1.001 a 1.200 a nivel mundial, alcanzando el puesto 17 en Latinoamérica. La sorpresa fue que la Universidad de los Andes se ubicó en la posición 19, mientras que la Universidad Nacional de Colombia quedó fuera del rango global, por debajo del puesto 1.500. Lo mismo ocurrió con otras instituciones reconocidas como El Rosario y EAFIT.

Universidad de los Andes.

Por su parte, la Universidad de Antioquia logró entrar entre las mejores 1.500 del mundo, consolidando su presencia internacional. Además, vale la pena destacar que la Universidad de la Costa lidera en el área de investigación, imponiéndose incluso a universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile y algunas de México.

Un logro realmente destacable, pues quizá muchos no la consideraban entre las instituciones más fuertes del país, pero este reconocimiento cambia por completo esa percepción.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.