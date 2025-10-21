Los tres pueblitos colombianos que fueron reconocidos entre los mejores para conocer en el mundo

Además de la elección de Murillo, otros municipios han sido destacados por esta iniciativa en años anteriores, le contamos de que lugares se trata

Colombia se está convirtiendo en un referente turístico a nivel mundial. Múltiples listados, rankings y organizaciones han posicionado al país de manera positiva, resaltando su enorme potencial. Gracias a esto, distintos destinos nacionales han comenzado a resonar en todo el mundo. Así ocurrió recientemente cuando tres pueblitos colombianos fueron reconocidos por ONU Turismo. Le contamos cuáles son esos lugares, verdaderas joyas que vale la pena conocer y explorar por todo lo que ofrecen a sus visitantes.

Los tres pueblitos colombianos reconocidos por ONU Turismo, además de Murillo

En esta ocasión, Murillo logró destacar hace unos días, convirtiéndose en uno de los mejores pueblos turísticos del mundo en 2025. Aunque no es la primera vez que ONU Turismo resalta destinos colombianos, en años anteriores también han sido seleccionados otros encantadores municipios.

Uno de ellos es Jericó, en Antioquia, un lugar que ha ganado fama por su arquitectura republicana, sus calles empedradas y sus coloridas fachadas. Para muchos, Jericó es un verdadero paraíso donde la naturaleza se mezcla con la tradición, y los paisajes rodean cada rincón del municipio.

Pero no es el único destino destacado por esta importante organización. Cundinamarca también ha logrado brillar en este listado.

Choachí, un municipio ubicado a tan solo 50 kilómetros de Bogotá, es considerado un paraíso natural. Uno de sus principales atractivos es la cascada La Chorrera, una de las más altas del país. Además, el visitante puede disfrutar del Páramo El Verjón, las piscinas naturales y los baños termales que hacen de este sitio un espacio ideal para relajarse y desconectarse del ritmo citadino.

Choachí ha sido uno de los pueblos que reconoció ONU Turismo..

Finalmente, aparece el colorido municipio de Filandia, en el Quindío. Ubicado a menos de 26 kilómetros de Armenia, es reconocido por su arquitectura tradicional y por sus calles llenas de vida y color. Su tranquilidad y sus paisajes naturales lo convierten en un deleite para quienes buscan una experiencia auténtica en el corazón del Eje Cafetero.

Filandia, Quindío.

Cada uno de estos destinos —junto a Murillo— refleja el encanto de los rincones de Colombia que merecen ser explorados y disfrutados. Lugares ideales para descubrir la diversidad natural, cultural y humana que el país ofrece a todos sus visitantes.

