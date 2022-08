Si pudieran resucitar a Jota Mario lo harían. El desespero de RCN de no ser arrasado por Caracol

Es poco tiempo el que ha pasado desde que RCN estrenó Hasta que la plata nos separe y Dejémonos de Vargas, su apuesta por atraer a más televidentes. Sin embargo el plan que buscaba llevarlos a la cima, no ha salido para nada como planeaban, pues tanto en rating, como los comentarios de la gente han sido muy opuestos a lo que se esperaba. Es por eso que Nuestra Tele sigue gastando sus cartuchos a ver cual de todos resulta.

No comparto que RCN anuncie la peyorcomedia Dejemonos de Vargas, como la representacion de los hogares colombianos con tan malos ejemplos como que el hijo irrespeta al papa alternativamente con su mama' y se porta mal en su colegio, no estudia, no agradece nada al que lo apoya.

— JOHNNY MARIMONT TOVAR (@johmartov) August 4, 2022