Shakira no solo manda en en escenario sino en los canchas de fútbol. Así lo logró

Ha sido la voz latina en varios los mundiales, ha cantado en el Super Bowl, ahora estará en la final de la Copa América, una estrella que no para de brillar

“¿Qué cuál es mi posición favorita?”, re preguntó Shakira en tono jocoso. La cantante colombiana respondió así cuando le interrogaron sobre cuál era su posición favorita en la cancha de fútbol, a lo que dijo: “la que canta en el partido o la de verlo cómodamente desde su casa”.

En una corta entrevista que la artista concedió al canal deportivo por suscripción TUDN contó algunos detalles de su relación con el mundo del fútbol, a propósito de su esperada actuación en el medio tiempo de la final de la Copa América que se celebrará este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, y que la Conmebol ha publicitado como “la grandeza de un show que hará vibrar al continente”.

A diferencia de lo que se cree, que su relación con el balompié inició en Berlín 2006 cuando Shakira cantó por primera vez en un mundial, en el previo a la final entre Italia vs Francia, no fue así. Desde niña, en su natal Barranquilla, cuando estudiaba con las monjas de La Enseñanza y ya escribía poesía, empezó a seguir al Junior, el equipo de La Arenosa, y fue precisamente un partido de este cuadro el primero que vio desde las graderías del Metropolitano Roberto Melendez.

Aunque confiesa que su familia en Barranquilla no era tan fanática del fútbol, excepto su hermano y manager Totino, pues su padre William Mebarak ha sido más de libros y arte, y su madre Nidia Ripoll de llevar las riendas del hogar, esto no ha sido escollo para sentir cerca de su corazón al equipo Tiburón. “¡Acuérdense de que Junior es tu papá!”, fue el mensaje de la artista en diciembre pasado cuando este cuadro se coronó campeón de la Liga 2023.

Luego su cercanía al fútbol tendría que ver con temas del corazón; con tan solo veinte y pico de años en pleno cambio de Milenio, y cuando ya había conquistado el mercado hispano, lanzó el hit que la disparó en el medio anglo: Suerte (Whenever, Wherever), días en los que inició una relación que duró 11 años con el argentino Antonio de la Rua con quien se sumergió en la cultura gaucha -el país de Maradona y Messi-, el mismo que respira fútbol dia y noche, y el que ha ganado tres veces la Copa Mundo, en 15 ocasiones la Copa América y el adversario hoy de Colombia.

Luego de la ruptura con De la Rúa, de nuevo Cupido la acercó al fútbol. Como en un segundo tiempo, cuando seguía metiendo goles musicales, el destino de nuevo le tiró la pelota a la cancha: en 2010 durante el mundial de Sudáfrica dos hechos marcarían su vida: el Waka Waka se convirtió en un fenómeno global sin antecedentes en la historia de los mundiales, y de paso se reencontró con el futbolista español Gerard Piqué, defensa del Fútbol Club Barcelona, su pareja por la próxima década, ‘partido’ en la vida de Shakira que es bien conocido, con faltas y fuera de lugares.

Hace más de diez años, y sin saber lo que el azar le depararía en el mundo del balompié, la barranquillera le dijo a un portal de la FIFA, “tengo la impresión de que el fútbol me persigue por todos lados y no me puedo escapar”. Y contó que empezó a relacionarse con este deporte a partir de entender, a través de los mundiales a los que asistió, “la importancia y el impacto que tiene en la vidas de miles de millones de personas a diario, en los sueños de los jóvenes y niños que deciden entregar tantas horas de su vida a jugar a la pelota, y las pasiones que genera en tanta gente alrededor del mundo entero”.

Y de verdad el futbol la seguiría persiguiendo: en 2014, regresó de nuevo a otro mundial, esta vez en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, donde cantó La la la, el mismo escenario donde coincidió con James Rodriguez, quien con tan solo 23 años y gracias a su destreza y goles, el mundo se puso a sus pies.

Sin desaparecer del todo de la escena musical, la estrella del pop ha dicho que le bajó un poco la intensidad a su carrera, se dedicó a Piqué y a sus hijos Milan (11) y Sasha (8), quienes nacieron gritando gol, y su vida no tendria otra opcion que seguir escuchando historias alrededor del fútbol, asistiendo a entrenamientos y acompañando a su hijo mayor, de quien dicen pinta como crack y se prepara en la academia Juventus en Miami, tal vez siguiendo los pasos de su padre.

La bola siguió rodando, y aunque siempre que se vincula a Shakira a grandes eventos deportivos se habla de fútbol y mundiales, la verdad es que la intérprete también ha estado presente en otras grandes ligas del baloncesto, tenis, juegos multidisciplinarios, fútbol femenino y en 2020 de nuevo hizo historia con su aparición en el Super Bowl, considerado el suceso deportivo del fútbol estadounidense más importante, cuya edición ese año fue catalogada como el partido de fútbol americano más latino en toda la historia gracias a la presentación de la colombiana.

A sus 47 años cuando se creía que en su vida el fútbol estaba en segundo plano, desde hace varias semanas se conoció de las negociaciones con la Conmebol para que esté Shakira en la Copa América 2024, y que su canción Puntería sería el tema oficial del certamen, aunque sus fans se quedaron esperando porque ni se volvio hablar de Shakira como invitada ni su pegajoso ritmo se escuchó en el marco del torneo.

Si bien, aunque no se sabe con exactitud qué pasó, y se comentó que quizás el hecho obedecía a que Puntería -en la que también interviene la rapera estadounidense Cardi B-, no habría tenido la resonancia esperada, en parte porque es un tema que nada tiene que ver con fútbol, luego se explicó que solo era para la retransmisiones de uno de los canales hispanos en Estados Unidos, Televisa-Univision.

Lo cierto es que hace apenas cinco días el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Shakira estaría en la clausura de la Copa, y se regó en elogios: “es una mujer que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo. Así como nuestro fútbol, ese día de la final será una final de fiesta”. Y luego sobre el trabajo de la colombiana dijo, “es un arte que se ha convertido en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas”.

Shakira la volvió hacer: como una gran jugadora en el campo musical, metió otro gol en su carrera, que en esta vez tiene además una carga emocional, pues la Selección de su propio país podría convertirse en campeón, claro está sin olvidar que enfrenta a un hueso duro de roer, Argentina, una de las mejores selecciones del mundo.

“¡Vamos, vamos mi gente!”, “¡Eso Colombia, tenemos un gran equipo, nos vemos este domingo en la final de la Copa América!”, escribió la cantante en sus redes sociales animando a los muchachos de la Selección. De nuevo coincide con James Rodríguez, diez años después de Brasil 2014, pero esta vez con mucha agua corrida bajo el puente, con más años, más cicatrices, pero más ‘ídolos’ que nunca.

La final de la Copa será un enfrentamiento a muerte con la Selección Albiceleste, máxime cuando no solo es un cierre más del torneo continental sino que, para muchos es la última vez que podrían ver a algunos de los duros: Angel Di María, Nicolas Otamendi y, hasta el propio Lionel Messi, podría estar jugando su última Copa América. No obstante, por el lado del espectáculo de Shakira, las especulaciones están a la orden del día y se vaticinan sorpresas.

Es la primera vez que un show musical se llevará a cabo en la mitad del tiempo, semejando al Super Bowl del fútbol americano, y según no pocas versiones el entretiempo no durará 15 minutos como es habitual sino que podría extenderse cinco o diez minutos más por cuenta del armado y desarmado del escenario. En total se habla de un performance que podría durar más de ocho minutos, donde la artista tal como lo hizo en el Super Bowl, realice un remix de sus éxitos clásicos, los ‘futbolísticos’ y sus recientes hits de ‘Las mujeres ya no lloran’, y por supuesto, con especial coreografía para Puntería.

La escogencia de Shakira como figura central de la Copa América sedujo a sus fanáticos, pero también abrió polémica en redes sociales donde se cuestionaban si no hay otro tipo de artistas para esta clase de eventos. Algunos graficaron la situación con memes: “Shakira parece que tiene contrato indefinido con la FIFA”, “Ella tiene más torneos que Piqué”, “¿En verdad el fútbol se mantiene relevante gracias a Shakira o al revés?”, “Solo por Shakira miraré la final Copa”, fueron algunos de los comentarios en pro y en contra; empero, lo cierto es que ella fue elegida por su enorme popularidad, porque su música conecta con diversidad de públicos, además de que su energía captura muy bien la emoción de este deporte.

Así fue como el fútbol atrapó a Shakira. Luego de tantos años viendo rodar la pelota, entendió, como decía el escritor Eduardo Galeano, que el fútbol es más que un deporte, más que un simple juego con el balón. “Lo que hace especial al fútbol es que une a la gente de tantos países, nacionalidades, sin importar las barreras del idioma o de la cultura”, ha dicho la barranquillera, quien concluyó que “cuando empiezas a entender el fútbol te das cuenta de que no solo se trata de la parte física y correr tras un balón. Es un deporte de estrategia en el se requiere mucha inteligencia. Es un juego muy mental”. Como decía Galeano, el fútbol es como la vida misma...