Shakespeare lo vaticinó: "Algo huele mal (en Colombia)"

Rodolfo Hernández no tiene la templanza para ser jefe de Estado. No tolera la frustración y explota con una agresividad irracional, sin importarle las consecuencias

Por: Guillermo Borrero Aragón |

mayo 25, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Estoy de acuerdo con Salud Hernández (SEMANA. Mayo 21, 2022). Rodolfo Hernández ha dejado de ser un personaje chistoso, inmerso en el papel de un político, irreverente y hasta interesante, en busca de la presidencia de Colombia.

Se ha convertido en alguien peligroso. Basta escuchar su discurso ofensivo y vulgar, para darnos cuenta de que este no es un candidato en busca de un personaje entretenido y seductor, ¡sino que es Rodolfo Hernández de verdad! Este es él, con todas las características de un sociópata.

-Publicidad.-

A este señor le falta la templanza necesaria para ser un jefe de Estado. No puede tolerar la frustración, se convierte en un ser impulsivo y explota con una agresividad irracional, sin importarle las consecuencias de su temperamento.

La periodista Hernández tiene razón al pedirle que renuncie, que está inhabilitado para ser presidente de un país. ¡Debería renunciar, pero no lo hará! Y no lo hará porque su narcisismo no se lo va a permitir. Si fuese elegido, le causaría un gran daño al país debido a su comportamiento errático. Se convertiría en un hazmerreir y el país perdería respetabilidad internacional, entre otras muchas cosas.

Publicidad.

Íngrid cometió, nuevamente, un error de juicio al darle su afiliación. La famosa frase de Shakespeare, en Hamlet, sería aplicable a nuestro país: algo muy malo ha comenzado a oler en Colombia.