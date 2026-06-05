- Sesenta políticos de 20 partidos serán multados con varios millones por poner afiches para sus campañas

Por cada afiche puesto en lugares no aptos pagarán casi $500 mil y la Policía impondrá multa de 8 salarios mínimos, así lo aseguró la Defensoría del Espacio Público

La Alcaldía de Bogotá, a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en cabeza de Lucia Bastidas Ubaté, multó a más de 60 candidatos de 20 partidos políticos en el marco de la estrategia Cuidar a Bogotá, con el fin de evitar la contaminación visual ambiental generada por la instalación de publicidad política indebida como pendones, afiches y pancartas colocados de forma irregular en postes, luminarias, cajas de energía, paraderos de buses, puentes, muros, fachadas y monumentos en las distintas localidades de Bogotá.

Lucia Bastidas, Directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, aseguró que fueron identificados 65 candidatos pertenecientes a más de 20 partidos políticos cuyos elementos publicitarios no cumplieron la normatividad vigente establecida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, para la publicidad exterior visual. Por lo tanto, estos candidatos fueron sancionados por la Secretaría de Ambiente.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá, liderada por Adriana Soto Carreño, aplicará dicha sanción por medio de la resolución # 931 de 2008, la cual reglamenta el procedimiento para el desmonte de la publicidad y el proceso sancionatorio. Además, se aplica la resolución # 707 de 2023 por medio de ella se regula específicamente cada temporada electoral para las elecciones territoriales. Por último, se aplica la resolución # 0042 de 2022, para las campañas de Congreso y Presidencia.

Los políticos pagarán más de $460 mil por cada pieza publicitaria instalada. Adicional a esta multa, la Policía Nacional impuso otra multa tipo 2 correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, equivalente a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. La sanción se aplica por pegar publicidad de forma irregular en lugares prohibidos del espacio público.

Entre los meses de septiembre de 2025 y mayo de 2026, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, en los operativos realizados en las diferentes localidades del Distrito, retiró del espacio público más de 3.000 elementos publicitarios que contaminaban visual y ambientalmente.

En tal sentido, la Directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Lucia Bastidas, manifestó que el cuidado de la ciudad debe estar por encima de cualquier interés electoral. Por eso, la entidad seguirá con sus acciones de inspección, vigilancia y control y con la pedagogía necesaria para recuperar y garantizar que el espacio público de Bogotá siga siendo un bien de todos.

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