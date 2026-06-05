¿Quiénes son las Army y las Kpopers que son tendencia en redes y ahora respaldan a Iván Cepeda?

Los seguidores del K-pop y de BTS en Colombia anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial del Pacto Histórico para la segunda vuelta del próximo 21 de junio

Los colores morados de BTS ahora aparecen mezclados con afiches políticos, videos editados al ritmo del pop surcoreano y etiquetas que escalan posiciones en las tendencias de redes sociales. En Bogotá y entre los colombianos radicados en Corea del Sur, miles de jóvenes comenzaron a convertir sus cuentas de X, TikTok, Instagram y Facebook en espacios de promoción electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Detrás de esta movilización están las comunidades conocidas como Kpopers y Army, colectivos de seguidores de la música pop surcoreana que en los últimos días anunciaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

Estamos listas para hoy.

Quiero hacerle un llamado @PizarroMariaJo @IvanCepedaCast para que inicien la campaña en compañía de nosotras. Les quiero pedir que nos contacten y por favor iniciemos campaña. NO PODEMOS PERDER UN DÍA MÁS. #NoVanAPoder #FirmesPorLaPatria pic.twitter.com/PNw479yW7K — KPOPERS CON IVAN CEPEDA (@jinkookalien) June 3, 2026

Una sola fuerza: Army y Kpopers

Los Kpopers son seguidores del K-pop, un género musical originado en Corea del Sur que se convirtió en fenómeno global durante la última década gracias BTS, BLACKPINK, Twice, Stray Kids y Seventeen y otras agrupaciones. Más allá de escuchar música, estas comunidades suelen organizarse en grupos digitales para compartir información, promover contenidos y coordinar actividades relacionadas con sus artistas favoritos.

Dentro de ese universo surrealista existe uno de los fandoms más grandes del mundo: Army, nombre oficial de los seguidores de BTS. La agrupación confirmó esta denominación el 9 de julio de 2013, fecha que cada año es celebrada por millones de fanáticos en distintos países.

El término Army corresponde a las siglas de "Adorable Representative MC for Youth", aunque también juega con la palabra inglesa que significa "ejército". La idea representa la relación entre los siete integrantes de BTS y sus seguidores, quienes suelen movilizarse masivamente para impulsar canciones, videos, campañas benéficas o causas sociales.

El impacto de las Kpopers en Colombia

En Colombia, estas comunidades llevan varios años desarrollando una importante capacidad de organización digital. Durante el Paro Nacional de 2021 participaron en campañas de difusión de información y en acciones para intervenir tendencias en redes mediante el uso de fancams, videos cortos editados con imágenes de artistas del K-pop.

Ahora, esa misma estructura se trasladó al escenario electoral. Bajo etiquetas como "#KpopersConCepeda", "#KpopersConIvan" y "#KpopersPorElPacto", cientos de cuentas comenzaron a publicar videos, infografías y piezas gráficas destinadas principalmente a votantes jóvenes.

Las iniciativas incluyen explicaciones simplificadas sobre propuestas de campaña, mensajes para promover la participación electoral y contenidos diseñados con formatos populares dentro de la cultura digital del K-pop.

De hecho, la movilización llamó la atención del propio candidato presidencial. Iván Cepeda publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a estas comunidades, destacando "la fuerza en redes y en las calles" de los jóvenes que participan en la iniciativa.

Gracias a la comunidad K-pop en Colombia.



Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de

toda una generación.



Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en futuro. ¡Seguimos! https://t.co/OHKgcRFLjL pic.twitter.com/aopVEooIvI — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2026

Así, con poco más de dos semanas para la segunda vuelta, las Army y los Kpopers pasaron de compartir coreografías, lanzamientos musicales y aniversarios de sus artistas favoritos a convertirse en uno de los actores más visibles de la conversación política en las redes sociales colombianas.

Está por verse si su costumbre de ser tendencia en redes, a la par de las canciones surcoreanas, se ve reflejada también en una posible remontada de Iván Cepeda en las urnas tras la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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