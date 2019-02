“Señor Uribe Vélez, ¡tenga piedad de este país!”

Mientras que existan colombianos egoístas, violentos y corruptos, no habrá paz en nuestro país, la única solución es una reflexión personal y colectiva, donde cada colombiano esté dispuesto a dejar su egoísmo e intolerancia y tengamos todos la capacidad de pedir perdón y perdonar. Solo cuando se haga un proceso de paz con todos los grupos armados y con los corruptos y se les ofrezca una amnistía, un perdón sincero y ellos estén dispuestos a reparar el daño que le han hecho a nuestro país, a regresar todo lo que han robado y no vuelvan a cometer los delitos que han hecho tanto daño a los colombianos, solo en ese momento se puede hablar de una verdadera paz. Si dejamos el egoísmo y pensamos en las futuras generaciones solo así se logrará la paz.

Señores que tienen el poder, principalmente, sr Uribe Vélez, tenga piedad de este país y piensen que toda la riqueza del mundo no compra la paz y la tranquilidad, piense que en cualquier momento le puede llegar su hora de dejar este mundo y cómo será ese momento? Políticos colombianos ya no hagan más daño, porque ustedes son los culpables de todos los males que sufre Colombia, solo ustedes son responsables de dar un alto y gobernar con justicia y equidad, dejen los odios y las divisiones a un lado y hagan una reflexión espiritual, sin importar cual es su creencia religiosa. lo más triste es que la gran mayoria de politicos colombianos dicen ser cristiano, ya sea católicos o de otras iglesias, todos dicen creer en Cristo, pero solo de palabra, porque en obras no tienen nada de cristianos.

