Sean bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial

Por: Luis Miguel Ariza |

mayo 04, 2022

Hace unos días el Senado de EE. UU. aprobó casi unánime la nada despreciable cifra de 30 mil millones de dólares para financiar la guerra que creó el presidente Biden contra Rusia utilizando el escudo de Ucrania, o en otras palabras, Ucrania es la excusa para cuando tengan que reescribir la historia decir que la guerra se originó para defender a un pobre país atacado sin misericordia por un dictador que pretendía apoderarse del mundo, justamente el país que lidera este tipo de acciones en el mundo.

Siempre han divulgado por todos los medios que Rusia es el enemigo para soslayar la vaina del verdadero enemigo que tiene países completos secuestrados y es el mayor repartidor de bases militares por en todo el planeta.

Pegar y luego despotricar por la respuesta es una estrategia que han aplicado de todas las formas posibles. La historia no ha variado. Europa evade los genocidios cometidos en otros continentes con la excusa de que fueron a liberar pueblos sometidos por sus jefes sanguinarios.

Irak y Libia para EE. UU. es la liberación de pueblos sometidos por tiranos, listo, no hay por qué inventar más, y si alguien dice que ahora esos pueblos están peores que antes de que los liberaran seguro es un anarquista, un enemigo de la democracia.

Lo curioso es la rapidez como el Senado de ese país aprobó tanto dinero para una guerra, pero llevan cuatro años sin solucionar la vaina de los emigrantes, según palabras del presidente mexicano. Y yo agrego los millones de personas que viven en la miseria y la pobreza absoluta en EE. UU., cosa que poco mencionan los noticieros aliados al sistema por aquello anarquista y enemigos de la democracia.

Seamos serios y sinceros desde el principio. Actualmente estamos viviendo lo que dije hace dos años cuando nos sometieron con el cuento del virus, que después vendrían los fuegos pirotécnicos en alusión a los bombazos de la guerra.

Realmente Biden y sus aliados de la OTAN les apuestan a las enormes riquezas rusas que no tiene ningún otro país y no está controlada por ellos. Esto lo resume todo. Los veinte mil bombardeos e invasiones de EE. UU. en los últimos 30 años, y que hoy no mencionan para nada y además evitan que se los recuerden, fue para controlar y robar en términos planos, las riquezas que necesitan para seguir pregonando una democracia que no existe ni en el mismo EE. UU.

Han desplegado toda una dinámica de relaciones exteriores hasta con países que no sólo no pueden aportar un carajo, como el nuestro, sino que tampoco recibirán ni mierda de los beneficios si logran el propósito final, que es controlar el poder político y económico de Rusia. Pero le achacamos a Biden todas las responsabilidades sin que tenga mayor responsabilidad que ejecutar un plan largamente planificado.

Una de las razones por las que evaden casi intencionalmente que el tipo muestra síntomas inequívocos de locura senil es porque al final llevará encima el agua sucia, sea que logren el propósito en un intento más contra Rusia o tengan que postergarlo.

Ningún presidente es dueño de todo el poder que le achacamos, esta frase que traigo de mi libro "La culpa", se aplica, incluso, al presidente de EE. UU., el país publicitado como el ideal, lo que no significa que lo sea.

Quienes verdaderamente están detrás del propósito contra Rusia es una organización mundial de inescrupulosos empresarios, invisibles a simple vista, quienes aportan como en una sociedad para incremento de sus riquezas en nuevas empresas en el mediano plazo. No es el presidente de EE. UU. quien tiene la autonomía, sino, sólo la vocería, como el gerente de una empresa que debe hacerla productiva o es relevado.

¿Alguien sabe quiénes explotan las riquezas que hoy saquean de Irak o Libia ?, para mencionar dos casos relevantes, porque hay otros países que no necesitaron ser invadidos mediante guerras o bombardeos, sino que allí tienen un sistema ejecutivo servil que direcciona con base a dichos empresarios invisibles, mientras sus pueblos estupefactos creen elegir una y otra vez los jefes ideales para suplir sus necesidades sociales. Espero que con esto comprendan lo que sucede en países como Colombia.

Es posible que la pregunta la respondan con nombres de empresas autorizadas y legalmente constituidas, pero nombre de socios, jamás. Eso debe permanecer invisible para no molestarlos en caso que se les vea por ahí disfrutando de su cuantioso poder rodeados de sus serviles que no saben que lo son.

Los noticieros y gente de todas las latitudes pregonan evitar sobre una tercera guerra mundial, cosa que ya está declarada, aunque no formalizada. 30 países con el supuesto de la OTAN enviando armas a Ucrania y bloqueando a Rusia es una guerra mundial.

Esos empresarios van por su nueva empresa y no cejarán hasta lograrlo o morir en el intento. La razón por la que no tienen la misma indignación, por ejemplo, con Yemen, es porque aquella guerra ya tiene propietario, las emigraciones solo son consecuencias necesarias que no implica ni a los socios ni a la población que se siente por encima de esta consecuencia.

Será una batalla con un rigor mayor porque está en juego la altivez y prepotencia que venden los norteamericanos en sus películas, donde aparentemente son seres superiores que deciden la dirección del mundo, solo deben destruir dos escollos, Rusia y China.