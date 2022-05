Caracol no logró que Las Villamizar superará el éxito de Arelys Henao

.Publicidad.

En el horario Prime Time de Caracol Televisión, Las Villamizar, una telenovela de época protagonizada por María José Vargas, Shany Nadan y Estefanía Piñeres reemplazó a la bionovela de la cantante de música popular Arelys Henao que cerró con broche de oro la emisión de su último capítulo catapultándose como la producción más vista con el Desafío. Aunque Las Villamizar fue la apuesta de Caracol para continuar liderando el rating de las noches de lunes a viernes de la televisión nacional en un intento por alcanzar los 14 puntos de rating de Arelys Henao, no ha funcionado.

Desde su estreno, Las Villamizar no despegó y quedó relegada al tercer lugar del rating después del Desafío The Box y Noticias Caracol. La producción no ha podido superar los 9 puntos de rating, un mal augurio para su despegue tras el precedente que dejó la telenovela Arelys Henao desde el día uno.

