¿Se viene un nuevo Jamming? El miedo que nos da comprar una boleta en el Primavera Sound

Cuando Robert Smith anunció hace unos meses que regresaría a Colombia los fanáticos de The Cure flipamos. Todo el tiempo estábamos pendiente de que se concretara el anuncio. Y ahora que se ha confirmado la fecha, el festival, la hora, ninguna de nuestras preguntas vitales ha sido saciadas. Es que en el cartel de Primavera Sound no aparece: ni los sponsors. Sabemos, por rumores, que esto será auspiciado por el grupo Aval, sabemos que un grupo chileno está detrás de la vuelta, pero no sabemos nada más. No sabemos ni cuánto nos va a costar el gustico. Es que en la mañana, a eso de las nueve (la hora en la que confirman los mejores shows), salió el cartel. A mi, la verdad, me emputó un poquito. Me emputó que metieran a The Cure un domingo.

¿Sabían que en la noche del domingo es el momento en el que más se suicida la gente? Me emputó que me hicieran comprar una boleta para ver a grupos que no debería ir con gente que adora a The Cure: ¿Bad Gyal? –acabo de darme cuenta que es una cantante- ¿Dorian Electra? Por Dios, estamos hablando de señores que frisamos los cincuenta, no nos pidan ahora empaparnos de cultura centenial, no nos interesa, ¿Podrían darnos simplemente a The Cure? No queremos más. No queremos esperar 18 horas para verlos, no queremos pagar por ver a los Pet Shop Boys, sólo queríamos ver a The Cure pero, por lo visto, no se va a poder.

Y está el fantasma del Jamming. Acá ya aprendimos a oler a los espectros. Y este hiede a lo que en algún momento montaron en Playa Hawaii. ¿Por qué no han puesto los precios? ¿Por qué no hay sponsors? Es que no tener sponsors en el cartel es una bandera roja tremenda. Diciembre está colmado de espectáculos. Está, por ejemplo, Roger Waters. ¡Roger “puto” Waters! El gran genio del rock, el creador de Pink Floyd, se presentará en el Coliseo Live por última vez. Waters es un espectáculo que hay que ver alguna vez en la vida. Y esto será el cinco de diciembre. Un día después, en el Movistar, estarán los siempre vigentes Fabulosos Cadillacs con su gira de El León, cargada de todos sus clásicos. Y cinco días después The Cure. Digo The Cure porque no me interesa nada más. Un The Cure que en Estados Unidos está haciendo conciertos de más de tres horas y que acá sólo veremos una especie de tráiler ya que, como va a ser en el parque Simón Bolívar, no podremos ver una actuación explayada. A las 12 de la noche ya estarán recogiendo las sillas.

Ojalá me equivoque y todo salga muy bien. Nadie se merece perder la platica del trago en diciembre. Pero no hay garantías. Y para los que no somos ricos es mejor medir cada moneda y no entregársela a los caprichos del destino.