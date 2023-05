El festival de música en Bogotá que estaría condenado al fracaso

.Publicidad.

Es difícil lo que han hecho los muchachos de Páramo, aguantar durante más de una década un Festival como el Estreo Picnic, con un cartel de algo tan de nicho como es la mal llamada Música Alternativa. Han venido cediendo porque no les queda de otra. Elegir sorpresas como el Grupo Niche, J Balvin o Rosalía es apostarle cada vez más al gran público. De ninguna manera es traicionarse. Hoy en día Estreo Picnic es el gran festival nuestro, una marca que se ha convertido en una certeza de calidad, de lo más top. Desde estas páginas criticamos la decisión que ha tenido la organización de llevar el festival a lugares como Briceño. Pero es que, si se quiere una fiesta de tres días, se debe buscar el espacio que lo permita y el Simón Bolívar, hasta el pasado Festival Cordillera, no dejaba desocupar en sus campos sendas botellas de aguardiente.

Bizarro, una empresa con 15 años de experiencia en Chile, que ha organizado entre otros festivales el de Viña del Mar, estaría detrás de la llegada de Primavera Sound, uno de los festivales más importantes de Europa, una iniciativa que nació en Barcelona y que ha llegado, con poco éxito la verdad, a Argentina y a Chile. Este año trae grandes artistas como la incombustible sacerdotisa del punk, Patti Smith, los legendarios The Cure y a Blur. Con esa caterva de artistas aterrizarán en Bogotá y se anunciará oficialmente en la primera semana de junio.

Los cuarentones tenemos mucha expectativa de ver a The Cure y Patti Smith y nos tendremos que calar a toda la onda centenialls de la que están cargados este tipo de eventos si queremos llegar hasta el final. No me parece justo ese caleidoscopio de gustos, esa vaina tan ecléctica. ¿Se imaginan la desesperación de un pobre pelado que va a ver a Kendrick Lamar aguantarse el show de Patti Smith? En los salpicones nadie está a gusto y menos los que sabemos muy bien ya que es lo que nos mueve el piso. A los 45 años ya no hay gustos aprendidos todos los gustos son culposos.

Además están los tres días que se realizarían en el primer puente de diciembre. La decisión tomada por la empresa chilena –sin ninguna experiencia en el país- fue hacerlo en el Simón Bolívar, un lugar en donde difícilmente los van a dejar beber y en donde, pase lo que pase, la fiesta se acabará a las 12 de la noche que es técnicamente la hora en donde uno empieza a prenderse. Además estará el problema del head line, ¿se imaginan si New Order no está en él y si Lana del Rey? Pagaríamos parcialmente la boleta por un show reducido de un grupo fundacional de la música electrónica para terminar viendo a la Joan Baez de lo tibio y lo políticamente correcto. Una tristeza.

Y está la plata. A final de año se vienen conciertos como el de Blur, el Festival Cordillera, la mierda esa de RBD, el Concierto de conciertos en el Campín, el Tour la Salsa, The Weekend, Rush, y la pregunta es, con una economía reventada ¿si alcanza el bolsillo para tanto? Lo que habría que hacer es afianzar tesoros nacionales como el Estereo Picnic, consolidarlos y no saturarnos. Ojalá Primavera Sound no sea uno de esos festivales que mueren al nacer.