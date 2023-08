Se reactivan estudios para transporte intermodal bioceánico Atlántico-Pacífico por el Chocó

Por: Gonzalo Diaz Cañadas |

agosto 31, 2023



El Chocó debe pasar la página de los proyectos de canales Interoceanico Atrato – Truandó, Atrato – Salaquí, que demandan hasta energía nuclear para su construcción y concentrarse en la alternativa de Transporte Intermodal Bioceanico Atlántico -Pacifico por los Ríos Atrato y San Juan.

Así lo vienen planteando en diferentes escenarios académicos los históriadores chocoanos Fernando Barboza Díaz y Gonzalo Zuñiga, tesis corroborada por expertos en Ingeniería hidráulica como Armando Perea Rosero,ex director de Codechocó entidad que en los años 70 lideró estudios técnicos sobre dichos proyecto que permanecen en el imaginario del desarrollo de los chocoanos.

» Sin alegrarnos por la actual situación por la que está pasando El Canal de Panamá nuestra propuesta del Transporte Intermodal Bioceanico Atlántico -Pacifico por los Ríos Atrato y San Juan sin Canales con simples dragados de mantenimiento y tren y autopista paralelas a la carretera Quibdo Istmina soluciona la crisis de Transporte y nos da el Liderazgo en Suramérica» sostiene Fernando Barboza, quien insta a que «Está es la oportunidad para organizar una labor pedagógica y de movilización de las comunidades pues el ecodesarrollo,el ecoturismo y el cumplimiento del Convenio de Escazú nos liberarian de los 200 años de miseria producto de las presiones del centro que eliminaron la «Carretera del Chocó»por la del Magdalena en el siglo 19 como fue recordado en el reciente Congreso del Instituto del Caribe y la desobediencia del Coronel José Antonio Cancino a la orden de Bolívar de proceder en consecuencia con base en los estudios de no cualquieras Inteligencias como las de Humboldt y Caldas que establecieron el futuro del país.

Desde que descubrimos que no era necesario canales fluviales ni secos ni Panamericana bloqueada por el Tapón del Darién, ni Carreteras desde Antioquia, el Presidente Gustavo Petro puso en consideración del país nuestra Propuesta de la Interconexión Bioceanica Atlántico -Pacifico por los Ríos Atrato y San Juan llamada por él Baipas del Chocó y abrió una Consulta por el DNP para el diseño de una propuesta Intermodal por los Ríos Atrato y San Juan y afluentes, pero no sabemos a quien de las propuestas se la adjudicaron estos estudios que indican interés del gobierno en esta conexión.

En efecto el Departamento Nacional de Planeación DNP cerró el 17 de julio la licitación de la consultoría que tiene por objeto: «Desarrollar el plan de transporte intermodal del departamento de Chocó para la conexión desde y hacia las ciudades principales del departamento considerando como eje principal de transporte el corredor fluvial de los ríos Atrato – San Juan y sus afluentes, en un marco de ordenamiento del territorio alrededor del agua».

Todo esto apunta a que el presidente Petro sabe que los 200 años de miseria que ha vivido la región se superan estructuralmente sólo con el cumplimiento de la orden de Bolívar a su Jefe Civil y Militar José Antonio Cancino Gobernador del Chocó de Interconexión Bioceanica Atlántico -Pacifico por los Ríos Atrato y San Juan sin pararle bolas a los mitos de canales supercostosos, carreteras Panamericanas imposibles como lo vienen demostrando Zuñiga y Barboza con base en los estudios de los Sabios Humboldt y Caldas, hoy con el apoyo Constitucional de Sostenibilidad,el Internacional del Convenio de Escazú y el empoderamiento de las Comunidades Campesinas Afro e Indígenas de una vez por todas con los Sistemas Inter o Multimodal generando Ecodesarrollo y Ecoturismo sin Demagogia y de paso descongestionando El Canal de Panamá y creando también una Zona de Desarrollo de 9 Departamentos que nos coloca en el Liderazgo del Transporte Fluvial y Marítimo en Suramérica!

Barboza Díaz insiste "Los chocoanos con la Interconexión Bioceanica no tenemos que depender geopolíticamente de la famosa Ruta de la Seda porque nuestro ideal Panamericano no acepta este tipo de condicionamiento como desean y manifiestan unos pocos paisanos. Si creamos nuestra propia Zona de Desarrollo de 9 Departamentos y descongestionamos El Canal nos convertimos en la cabeza Del Transporte Intermodal o Multimodal en Suramérica ya que no existe la tradicional oposición Norteamericana y Panameña a nuestra Interconexión pues los problemas del Río Chagres y la incapacidad recibir los Super Panamá ha generado un alto costo por demoras en Turnos a los buques que tienen que pasar por allá, solucionando Colombia por los Ríos Atrato y San Juan dicho problema sin las falacias arcaicas de los Canales que siempre justificaron desde Bogotá el aislamiento de la Región generando miseria y todos sus agravantes económico -sociales de hoy!"

Frente a la capacidad de esta alternativa dice Barboza Díaz que » Los Panamá y Superpanama no van a ingresar por los Ríos Atrato y San Juan, simplemente descargan en los Puertos de Urabá y ahí se bajan a motonaves retropropulsadas hechas para navegar por estos ríos, que no necesitan quillas profundas unas para pasajeros de varios pisos y otras exclusivas de carga, también en remolcadores y planchones que a su vez descargan en Quibdo y Buenaventura recargando en los Panamá y Superpanama allá donde usualmente llegan al igual que Cartagena.Con Cero Impacto Ambiental,lo que no ocurre con los anteriores Estudios de costosos Canales,imposibles navegación y Panamericana bloqueada»dice el historiador chocoano.

¿Que dicen los estudios?

El proyecto de transporte intermodal biocéanico Atlántico-Pacífico por los ríos Atrato y San Juan es una iniciativa del gobierno colombiano que busca conectar los dos océanos a través de una vía fluvial. El proyecto consiste en la construcción de un canal de navegación que atraviese el istmo de San Pablo, que separa los ríos Atrato y San Juan.

Los estudios para el proyecto se iniciaron en 2015 y se han llevado a cabo en dos fases. La fase 1, que se completó en 2017, evaluó las condiciones naturales y socioeconómicas de la zona. La fase 2, que se encuentra en curso, está evaluando las alternativas de diseño del canal y los impactos ambientales y sociales del proyecto.

Los resultados de los estudios indican que el proyecto es técnicamente viable y tiene el potencial de generar importantes beneficios económicos y sociales para la región. Sin embargo, también se han identificado algunos desafíos, como los impactos ambientales del canal y la necesidad de garantizar la participación de las comunidades locales en el proyecto.

Los estudios de navegabilidad han concluido que la conexión fluvial entre los dos ríos es posible, pero requiere una serie de obras de infraestructura.

Los principales obstáculos para la navegación son:

La profundidad del cauce del río Atrato, que en algunos tramos es inferior a 2 metros.

La presencia de bancos de arena y árboles caídos en el cauce del río.

La presencia de fuertes corrientes en algunos tramos del río.

Para superar estos obstáculos, se necesitaría construir canales de dragado en algunos tramos del río, así como remover los árboles caídos y las rocas.

Los estudios también han identificado una serie de beneficios potenciales de la conexión fluvial entre los ríos Atrato y San Juan, como:

La reducción de los costos de transporte de mercancías y personas.

El fomento del desarrollo económico de la región.

La mejora de la conectividad entre las comunidades locales.

Sin embargo, los estudios también han señalado una serie de desafíos que deben ser considerados, como:

El impacto ambiental de las obras de infraestructura.

Los riesgos de contaminación del agua.

La necesidad de una gestión sostenible de los recursos naturales.

En general, los estudios de navegabilidad han concluido que la conexión fluvial entre los ríos Atrato y San Juan es una opción viable para mejorar la conectividad de la región, pero requiere una planificación cuidadosa y una gestión sostenible.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas para el desarrollo del proyecto:

Realizar un estudio de viabilidad para evaluar los costos y beneficios del proyecto.

Desarrollar un plan de gestión ambiental para mitigar el impacto del proyecto en el medio ambiente.

Implementar medidas para garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales.

Consultar con las comunidades locales para involucrarlas en el desarrollo del proyecto.

Los beneficios económicos del proyecto incluyen:

La reducción de los costos de transporte entre el Atlántico y el Pacífico, lo que podría estimular el comercio y la inversión en la región.

La creación de empleos en la construcción y operación del canal.

El desarrollo de nuevos mercados para los productos de la región.

Los beneficios sociales del proyecto incluyen:

La mejora de la conectividad entre las comunidades de la región.

La reducción de la pobreza y la desigualdad.

La protección del medio ambiente.

El proyecto de transporte intermodal biocéanico Atlántico-Pacífico es un proyecto ambicioso que tiene el potencial de transformar la región del Chocó. Sin embargo, es importante que el proyecto se desarrolle de manera responsable y sostenible, para que pueda aprovechar al máximo sus beneficios y mitigar sus impactos negativos.

A continuación, se presentan algunos de los principales desafíos que se deben abordar para que el proyecto sea exitoso:

Impactos ambientales: El canal podría tener impactos negativos sobre el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua. Es importante que se adopten medidas para mitigar estos impactos, como la restauración de los ecosistemas afectados y el control de la contaminación.

Consentimiento social: Es importante que las comunidades locales sean consultadas y participen en el diseño y la ejecución del proyecto. Esto ayudará a garantizar que el proyecto sea beneficioso para todos los miembros de la comunidad.

Financiación: El proyecto requiere una inversión significativa. Es importante que el gobierno colombiano y los socios internacionales se comprometan a financiar el proyecto.

Si se abordan estos desafíos, el proyecto de transporte intermodal biocéanico Atlántico-Pacífico podría ser un motor de desarrollo para la región del Chocó y para Colombia en su conjunto