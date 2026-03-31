¿Se quedó en Bogotá en Semana Santa? 5 planes culturales y gratuitos para los que no salieron de la ciudad

Hay agenda activa hasta el 5 de abril con cine interactivo, más de 9 horas diarias de funciones escénicas y eventos gratuitos en al menos 4 localidades

Durante Semana Santa, Bogotá se sigue moviendo con una agenda amplia que no obliga a salir ni a gastar mucho. Hay programación todos los días y en distintos puntos, desde el norte hasta el sur, con opciones que van de lo clásico a lo experimental.

No todo gira alrededor de procesiones o viajes. Quedarse también tiene su plan, con eventos que arrancan desde las 9:00 de la mañana y se extienden hasta la noche, en teatros, bibliotecas, parques y espacios culturales.

Planes para quedarse en Bogotá durante Semana Santa

1. Teatro y música para ir a la fija

Durante toda la semana, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tiene funciones en jornada doble, tarde y noche. La programación incluye conciertos, ópera y montajes escénicos que mezclan formatos.

No es un solo evento, sino varios días seguidos con funciones, lo que permite elegir sin afán y encontrar boletas en diferentes horarios.

2. FIAV: funciones desde la mañana hasta la noche

El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) mete el acelerador con funciones diarias entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. durante toda la Semana Santa.

Hay teatro, danza y performance en distintos puntos de Bogotá, no solo en salas cerradas. La programación se reparte en varios escenarios, lo que permite armar ruta y ver más de una obra el mismo día.

3. Planes tranquilos y gratis en BibloRed

Para bajar el ritmo, las bibliotecas públicas tienen actividades gratuitas. El martes 31 de marzo hay cineforo a las 4:00 p. m. en la biblioteca La Marichuela, en Usme.

El miércoles 1 de abril la agenda sigue con club de lectura a las 9:00 a. m. y club de no ficción a las 2:30 p. m. Son espacios sin costo y con grupos pequeños, pensados para conversar más que para consumir contenido rápido.

4. Cine y tecnología sin pagar entrada

La Cinemateca de Bogotá tiene abierta la exposición MediaExp hasta el 31 de mayo. Funciona entre semana desde las 2:00 p. m. y fines de semana desde las 11:00 a. m.

El plan mezcla arte con tecnología: realidad virtual, sonido envolvente y modelado 3D, en una experiencia más interactiva que una sala de cine tradicional. Además, está la instalación “Abrumante”, disponible hasta el 26 de abril, con proyecciones tipo mapping que cambian el espacio.

5. Planes al aire libre y de parche en Semana Santa

En el centro de la ciudad hay varias actividades sin costo. Desde el pasado 30 de marzo, el Teatro FUGA tiene abierta la exposición “Artífices y Pensadoras” en horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

El domingo 5 de abril, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., se hará una procesión–intervención artística en La Perseverancia. No es una procesión tradicional, sino un recorrido con puesta en escena, que mezcla lo religioso con lo cultural.

Son planes abiertos, sin boletería y fáciles de incluir en cualquier parche, incluso de última hora.

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