Santiago Munévar se une a nombres como Julio del Mar, Herbert King y Nicolás Cardona, otros actores de la novela de Caracol que ya partieron de este mundo

La Asociación Colombiana de Actores (ACA) confirmó el fallecimiento del actor colombiano Santiago Munévar Rey, una figura reconocida por su trabajo en distintos formatos dentro de la industria audiovisual del país, incluyendo la exitosa novela de principios de 2000 Pasión de Gavilanes.

La organización compartió un mensaje en el que destacó su voz y su legado artístico, resaltando su capacidad interpretativa y su vínculo con la palabra hablada, en una despedida marcada por el simbolismo.

Qué se sabe de la muerte y trayectoria de Santiago Munévar

En conversación con la revista Vea, el presidente de la ACA, Julio Hernán Correa, explicó que no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Confirmó que el actor murió el viernes 27 de marzo a los 66 años.

También desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta muerte ocurrida meses atrás. “Estaba vivo. Hace un par de semanas participó en una asamblea virtual”, aseguró.

Munévar, nacido el 16 de abril de 1959, construyó una carrera de más de cuatro décadas en radio, televisión, teatro, cine y doblaje. Fue pionero del doblaje en Colombia, su voz era reconocida en canales internacionales y participó en producciones desde 1975.

Actores de Pasión de Gavilanes que ya murieron

Pasion de Gavilanes, la recordada telenovela sobre el romance de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, ha perdido en los últimos años a varios de sus integrantes, algunos con papeles principales y otros con participaciones breves pero significativas.

Uno de los casos más recientes fue el de Sigifredo Vega, fallecido el 29 de junio de 2024. Su papel como vecino de los hermanos Reyes lo convirtió en un rostro cercano para los televidentes, consolidando su presencia en la historia.

A esta lista se suma Liliana Lozano Garzón (1978–2009), quien interpretó a Esperanza. Su muerte estuvo rodeada de controversia tras su relación con el narcotraficante Leónidas Vargas. Su caso sigue siendo uno de los episodios más trágicos vinculados a figuras de la televisión. Julio del Mar (1943–2019), quien dio vida a Leónidas Conrado, falleció tras un accidente cerebrovascular que deterioró su salud. Por su parte, Fernando Corredor (1935–2016), recordado como Calixto Uribe, murió luego de ser atropellado en Bogotá.

Herbert King (1963–2018), tío del futbolista Radamel Falcao García, también integró el elenco. Su muerte por un infarto sorprendió a la industria, donde era ampliamente reconocido. En 2020 falleció Raúl Gutiérrez, quien interpretó a un médico en la historia. Tenía 64 años y una amplia trayectoria en radio y doblaje.

Uno de los casos más recordados es el de Sebastián Boscán (1970–2021), quien interpretó a Leandro Santos. Murió a los 51 años tras padecer cáncer de estómago, generando múltiples reacciones entre los seguidores de la novela.Más recientemente, en 2023, murió Nicolás Cardona, quien participó como dueño de una cafetería. Su salud se deterioró tras la pandemia debido a un aneurisma cerebral.

Estas muertes, sumadas a la reciente confirmación del fallecimiento de Santiago Munévar, actualizan el registro de actores vinculados a Pasión de Gavilanes que han ido desapareciendo con los años, en una lista que sigue creciendo con el tiempo.

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