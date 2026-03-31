- Con Rene Higuita como imagen vuelve la Cambiatón de sartenes para renovar su cocina

La campaña que busca se le unan al menos 350 mil hogares y liderada por Imusa, les entregará un bono a quienes entreguen sus utensilios viejos para cambiarlos

Con René Higuita como imagen llega la nueva edición de la Cambiatón de Imusa. Una campaña que arranca con la idea de llevar la sostenibilidad a algo tan cotidiano como cocinar. La campaña, que irá del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, busca que miles de hogares en el país entreguen un sartén viejo y darle plata para que compren uno nuevo.

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La meta es grande, pero concreta. La compañía espera recoger al menos 350.000 sartenes en todo el país durante esas semanas. Para lograrlo, desplegará una red que cubre más de 50 ciudades y supera los 500 puntos de recolección. La intención es que participar no implique esfuerzos adicionales, que esté al alcance de quien pasa por una tienda o hace mercado y decide sumarse.

La mecánica no tiene mayor complejidad. Cualquier persona puede llevar un sartén que ya no use, incluso si está incompleto o en mal estado. No importa la marca ni el material. A cambio, recibe un bono de 30.000 pesos que puede usar para comprar uno de los productos de la edición especial. Es una transacción directa, pensada para facilitar la decisión y convertirla en hábito.

Detrás de ese gesto hay una apuesta más amplia. La Cambiatón busca que el reciclaje deje de ser una idea lejana y se convierta en una práctica cotidiana. En vez de acumular utensilios dañados o botarlos sin más, la propuesta es reincorporarlos a un circuito productivo. Los sartenes recolectados pasan a manos de un aliado especializado que se encarga de transformarlos para que sus materiales vuelvan a usarse en otras industrias.

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Ese proceso es parte de lo que se conoce como economía circular, pero aquí se traduce en algo concreto: menos residuos y un mejor aprovechamiento de lo que ya existe. Al mismo tiempo, la campaña activa una cadena que involucra transporte, clasificación y reutilización de materiales, lo que le da un alcance que va más allá de la cocina.

La elección de Higuita como imagen no es casual. Su presencia conecta con varias generaciones y le da a la campaña un tono cercano. No se trata solo de promover un producto, sino de invitar a participar en algo que se siente familiar, casi natural dentro de la vida diaria.

También hay un énfasis en lo que viene después del intercambio. Los nuevos sartenes están diseñados para durar más, con materiales que resisten mejor el uso. La idea es que el cambio no sea solo inmediato, sino que tenga efectos en el tiempo, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

La historia de la empresa ayuda a entender por qué puede impulsar una iniciativa de este tamaño. Desde su fundación en 1934, de la mano de Ismael Correa, Guillermo Echavarría Misas, Leonidas Moreno, Guillermo Correa y Joseph Whidman, Imusa ha estado presente en la vida cotidiana de los colombianos. Esa cercanía le permite hoy proponer cambios en la forma en que se consumen y se descartan los utensilios.

La Cambiatón no es nueva, pero sí ha ido creciendo con los años. Cada edición suma más participantes y amplía su cobertura. Eso ha permitido que la iniciativa deje de ser una campaña puntual para convertirse en una práctica que muchos ya reconocen y esperan. El reto ahora es sostener ese interés y ampliarlo. Si se alcanza la meta, no solo se habrán recogido cientos de miles de sartenes, también se habrá reforzado una forma distinta de pensar el consumo. Una en la que pequeñas decisiones, repetidas por miles de personas, terminan teniendo un impacto real.

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