A inicios de la temporada, la preocupación por la posición del Deportivo Cali en la tabla del descenso solo era una situación que las directivas esperaban superar con la llegada de Jorge Luis Pinto. El equipo había tenido un 2022 para el olvido; y durante el 2023, confiaban en que le dieran un vuelco de 180 grados a ese mal momento. Sin embargo, con la mitad del semestre ya disputado, los resultados siguen siendo decepcionantes y el equipo está a puertas de irse a la segunda división del futbol colombiano para 2024.

POR FIN 👀 Ya en Cali se dieron cuenta que el descenso para el @AsoDeporCali no es joda. Tan así que la copa no importa. Es la tabla que debe interesar es esta. Que al equipo de Pinto le urge empezar a ganar, a la maldita sea no importa 2023 estar en la A 📸 @josasc pic.twitter.com/hoMqMAjFdH

— Camilo Arias (@CamiNews93) February 15, 2023