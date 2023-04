.Publicidad.

Desde el 2019, Luisa Fernanda W ha sido blanco de críticas por su relación con el cantante de música popular. Pues en Febrero de ese año, Fabio Legarda quien llevaba muy poco tiempo siendo reconocido en la farándula colombiana y en aquel momento era novio de la influencer, falleció de manera trágica.

A pesar de las incesantes críticas y malos comentarios, la influenciadora nunca se había pronunciado al respecto, sin embargo, recientemente rompió su silencio y decidió hablar de lo que fue uno de los momentos que le dio un completo giro a su vida.

En medio de un podcast con el ‘influenciador’ venezolano conocido como Marko, Luisa Fernanda W habló de lo que supuso la polémica que se generó después de la muerte del cantante.

“Mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses, me volví a enamorar. Todo el mundo me cayó encima, horrible, que por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté el duelo…”

En aquel momento, muchos acusaron a la paisa de sacar provecho de la situación y de incluso buscar beneficios monetarios, pero en medio de su relató la influencer aclaró que no hubo nada positivo “Todo lo que yo hiciera era ‘viral’, pero yo no gané ni un peso, a costa de la polémica. Lo único que gané fue, estresarme un montón, tener un montón de cuestionamientos, de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, mi paz mental se jodió”.

También señaló que su trabajo como creadora de contenido se vio perjudicado “muchas personas me empezaron a seguir solamente por lo sucedido. Y yo llevaba tantos años creando contenido, antes de que sucediera la tragedia ya tenía más de 7 millones de seguidores. Y muchas personas empezaron a minimizar el trabajo que había hecho antes, por lo que sucedió”.

Luisa Fernanda W confesó que debió buscar ayuda profesional y realizar muchos procesos de introspección para superar lo sucedido.