“Se prestan para fomentar el odio”: la arremetida de la ex de Feid a los medios de comunicación

Karol G y él 'Ferxxo' han sido tendencia en los últimos días en redes sociales, pues unas fotos tomados de las manos confirmaron su relación. Este hecho, generó diversas reacciones, entre ellas la del puertorriqueño Anuel AA, quien se burló del reguetonero paisa con una camiseta que tenía su cara. Pero esta no fue la única polémica alrededor de la pareja. Nicole Betancur, la ex de Feid, tenía un video en su tik tok que decía "allá usted y sus malos gustos", clip que muchos fanáticos de la ‘Bichota’ interpretaron como una fuerte indirecta.

Ante la situación, algunos medios de comunicación difundieron la noticia y Nicole Betancur decidió subir un video a sus redes para aclarar lo sucedido y dar un fuerte mensaje. Inicialmente confesó que estaba sorprendida: “Me he dado cuenta que [...] he estado en ciertos medios de comunicación de mi país, muy importantes, muy grandes, que incluso me sorprende en realidad”, dijo. Pero eso no fue todo, pues se encontraba molesta.

Al parecer, el video que aseguran era para Karol G y fue completamente sacado de contexto o así lo aseguró Nicole Betancur, ex de feid: “Me da tristeza saber que medios de comunicación tan grandes, teniendo tanto para decir, tantas cosas importantes que aportan, se presten para fomentar el odio y más con información completamente falsa”, afirmó. Además de aclarar, que hace el mismo contenido desde el año 2020 y quienes la conocen saben que ella no hace ese tipo de cosas como ‘tirar odio’ a nadie.

Finalmente, la ex de Feid, comentó que se encuentra en muy buenos términos con él y que admira a Karol G y pide dejar el tema ahí pues terminaron hace más de dos años: "El único sentimiento que tengo hacia él es mucho amor y gratitud, hacia su única pareja lo único que puedo tener es mucha admiración de mujer a mujer. Entonces les pido mucha más conciencia, prestarle más atención a lo importante, verificar la información, ver más allá" explicó. También, pidió no creer todo lo que ven en los medios y verificar cualquier información antes de atacar a alguien.

