Se le salió el hincha: la furia de Antonio Casale contra el Tolima por ganarle a Millonarios

Antonio Casale es de esos periodistas extraños que nunca ha ocultado el equipo del que es hincha. Desde que narraba en Radioaktiva sus narraciones fueron parcializadas en favor de Millonarios, el equipo de su corazón, y tanto como periodista como aficionado sufre como nadie las derrotas de Millos.

Luego de la derrota inicial de Millonarios contra el América, los dos empates contra el Tolima lo sentenciaron casi al segundo puesto, mientras que a una fecha de la final solo un milagro haría que el equipo bogotano le quite el puesto en el partido decisivo contra el Cali.

Varios periodistas han llenado de elogios al Tolima, y eso es algo que a Casale le ha molestado bastante ya que Millonarios también tiene argumentos para clasificar a la final. En ESPN Casale dijo “mis compañeros hablan del Tolima como si fuera la Francia de 2018, el Brasil del 70 o la Italia de la Euro que acaba de pasar y yo no veo eso”.

Para Casale el Tolima no ha hecho los méritos suficientes para clasificar a la final, y no ha sido tan superior como muchos dicen porque ni fue capaz de ganarle a Millonarios en ambos partidos que disputaron. “Veo que Tolima ha gestionado muy bien el campeonato, pero no le ha pasado por encima a nadie”. Sus comentarios obviamente parten desde el deseo que Millonarios clasifique, pero la diferencia es que Tolima si no tropezó contra el América, y ahí puede estar la diferencia entre clasificar o no a la gran final del fútbol colombiano.

