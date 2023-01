¿Se creyó Donald Trump? El muro que mandó a construir a Shakira para ver a su exsuegra

La barranquillera parece no tener límites, primero fue la canción donde dejó por el piso a Piqué y ahora busca la manera de no volver a ver a sus exsuegros

.Publicidad.

Parece que los problemas entre Shakira y Gerard Piqué no tienen fin, pues cada día surgen nuevas situaciones conflictivas entre la pareja. A pesar de que las aguas estaban tranquilas, la canción que estrenó junto a Bizarrap, alborotó el avispero, pues la barranquillera expuso no solo sus sentimientos, pues también dejó mal parado al exjugador. Sin embargo, no solo le dio duro a él, sino también a Clara Chía e incluso llegó a hablar de su exsuegra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

-Publicidad.-

Tras el éxito que vivió la canción, Piqué aprovechó para tratar de burlarse de Shakira, primero sucedió con los relojes Casio, al anunciar que era patrocinador de la Kings League. Tras este hecho, el exfutbolista también decidió llegar en un carro Twingo, para un partido de esta liga. Y así han sido los días, donde incluso se llegó a decir que Gerard querría demandar a Shakira, aunque evidentemente, sería muy difícil que el saliera victorioso.

|Le puede interesar No paran los ataques: los comentarios a Mara Cifuentes por mostrar su paquete de nuevo

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Europa Press (@europapress)

Pero parece que esta guerra entre Shakira y Piqué es de no acabar, pues según han publicado algunos medios, la barranquillera no tendría límite alguno. Como es sabido, la casa donde vivieron Shakira y Piqué está junto a la de su suegros y por esto mismo, la mujer decidió tomar una decisión. En redes circula un video donde al parecer la barranquillera decidió acabar con los espacios compartidos por medio de un muro que divide ambas casas.

Vea también: