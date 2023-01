No paran los ataques: los comentarios a Mara Cifuentes por mostrar su paquete de nuevo

Parece que la modelo no sé cansa de los malos comentarios y en los últimos días los ha provocado más, subiendo fotos en bikini

.Publicidad.

La modelo Mara Cifuentes en varias ocasiones ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de muchas personas, pues hace un tiempo reveló que tenía un problema de adicción y en los últimos ha sido víctima de malos comentarios a causa de las fotos que ha compartido en sus redes sociales.

La modelo en su cuenta de Instagram ha compartido varias fotografías luciendo una traje de baño de dos piezas, aunque muchas personas han resaltado su belleza, otros cuantos han criticado su apariencia.

-Publicidad.-

Vea también: Así lucía Mara Cifuentes antes de “las boobies de mujer”

Cabe recordar que Mara Cifuentes es una mujer transgénero, se abrió pasó en la farándula colombiana con su paso por el reality show ‘La agencia: batalla de modelos’ en el año 2019.

Publicidad.

A modo de respuesta a los malos comentarios, la modelo subió un video en el que le dijo a quienes la señalan “En ves de criticarme vaya y broncéese en la playa, váyase pa su finca a tomar el solecito, bien rico, que hace viendo unas historias ahí, vea el día como esta de lindo”, dijo la modelo.

En los comentarios señalaron que su apariencia se veía bastante desmejorada y que posiblemente se encontraba bajo el efecto de alucinógenos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Sin embargo, en su última publicación las personas se solidarizaron y escribieron mensajes de apoyo y defendiendo a la modelo de quienes la critican por aceptarse como es y por mostrar su cuerpo sin ningún tipo de filtro.

“Me duele decirlo por qué en realidad la admiro, pero la siento muy mal en realidad no se ve bien. Que la luz te ilumine hermosa”, “Es evidente que [email protected] no está bien, seamos más empáticos, hay personas débiles emocionalmente, y no es justo al caído caerle”, “serian tan amables de dejar de criticar!!! si esta tan terrible para que la siguen, por favor, respetar la individualidad!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mara Cifuentes (@maracifuentes1)