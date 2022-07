Se cansó de sufrir: Rigo piensa dejar el ciclismo para taparse en plata con sus negocios

.Publicidad.

Se acabó el Tour de Francia, y con él, la participación de varios colombianos en la rodada más importante del ciclismo mundial. En el caso de Rigoberto Urán, esta es su novena participación y aunque estuvo en las 21 etapas de la competición, el antioqueño su participación en esta ocasión, quedando en el puesto 26, a 1 hora 47 minutos del campeón, Jonas Vingegaard.

En todo caso, falta no le hace la plata del torneo, pues además de ciclista, es empresario y tiene negocios que le aseguran una vida libre de sufrimientos. Para empezar, cuenta con su marca de ropa Go Rigo Go, que tiene tiendas en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en Miami. Pero no es todo. Recientemente estrenó su más reciente emprendimiento: la Finca de Rigo, un mix de restaurante, granja, taller de bicicletas, cafetería y bar.

-Publicidad.-

Por eso, tras terminar su participación en el Tour de Francia, con el tono de convencimiento que lo caracteriza, habló de un posible retiro. Cuando un periodista le preguntó si se veía como el español Alejandro Valverde, compitiendo con 42 años a cuestas, respondió: "No, hasta ya no. Tengo mucho trabajo, güevón, muchas cosas con el negocio. Hay que seguir camellando en Colombia. Estamos creciendo en Costa Rica y en Estados Unidos... Muchas cosas por hacer".

🚴 "Mucho 'Rigo' no queda, quedarán uno o dos años como máximo. Pero 'Rigo' no solo es el ciclista; uds me siguen por persona porque si fuera por ciclista estarían más aburridos que un h*#s" Rigoberto Urán.#CiclismoEntreGrandes pic.twitter.com/ZhbSHRPvmB — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 24, 2022

Publicidad.

¿Habrá Rigo para rato o nos preparamos para ver el nacimiento formal de un empresario tapado en plata?

Vea también: