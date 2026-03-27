- Se calienta el juicio contra Ricardo Roa: testigo principal contrató curtido penalista y declara en la Fiscalía

Luis Gustavo Moreno destapó el Cartel de la Toga y defenderá a Johnny Girado, quien recibió $2 mil millones por remodelar apartamento del presidente de Ecopetrol

El polémico penalista Luis Gustavo Moreno quien pasó de ser Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez a pieza clave en el engranaje del Cartel de la Toga que le permitió enriquecerse traficando con expedientes tanto a él como a un puñado de magistrados ya condenados como los magistrados José Leonardo Bustos y Gustavo Malo, se convirtió en un efectivo abogado litigante, experto en acuerdos de colaboración con la justicia.

Lleva el caso de Sneyder Pinilla, la pieza clave junto a Olmedo López de la corrupción de la Unidad de Gestión de riesgos que tiene a dos ex ministros de Petro y dos congresistas detenidos, además de otros altos funcionarios. Como su abogado defensor logró para su cliente un pre acuerdo de colaboración con la justicia que le permitió una rebaja del 45 % de la pena que paga en la cárcel La Picota de Bogotá.

Acaba de ser contratado por el Johnny Giraldo, el constructor que remodeló el apartamento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y de su pareja Carlos Julián Caicedo Cano por el que recibió $ 2.000 millones en efectivo empacados en caja de cartón. Giraldo tiene información privilegiada del caso, por las declaraciones que ha dado en medios de comunicación, puede ser un factor que le complique la situación jurídica a Roa quien ya fue imputado por la Fiscalía con acusaciones de las tendrá que defenderse en el juicio.

El constructor aceptó declarar voluntariamente ante el ente acusador y para ello precisamente contrató a Moreno como apoderado suyo.

Gustavo Moreno se declaró culpable cuando fue detenido a su regreso al país el 27 de junio de 2017 por agentes del CTI. Acusado por los delitos de concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada y cohecho, su colaboración con la justicia permitió la judicialización y posterior condenad de la cúpula de Corte Suprema de justicia involucrada en el Cártel de la Toga.

Una vez cumplida su pena recuperó la libertad en octubre del 2022, abrió su oficina de abogado penalista y ha defendido acusados como Jorge Luciano Bolívar, un excandidato a la Alcaldía de Ibagué (Tolima) .

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