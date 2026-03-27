- Quiénes son los chilenos que compraron más de la mitad del centro comercial Plaza Central

Pagaron casi medio billón de pesos por este centro comercial localizado en la zona industrial y que formaba parte de la red PEI que reúne 14 superficies

Nuevas jugadas estratégicas se están tejiendo en el mundo de los centros comerciales en Colombia. Mientras algunos complejos afinan campañas para atraer visitantes, en otros frentes se mueven cifras millonarias y cambios de propiedad que reconfiguran el sector. Una de las movidas que más ruido ha generado en Bogotá tiene como protagonista a Plaza Central, un centro comercial clave en el occidente de la ciudad que ahora cambiará de manos.

Este complejo, que se ha consolidado como uno de los más visitados en su zona de influencia, pasará a tener nuevos socios mayoritarios. Detrás de esta operación hay una estrategia de expansión regional y una jugada que confirma el interés de grandes grupos internacionales por el negocio inmobiliario en Colombia.

Pei, los duros en centros comerciales y su historia con Plaza Central

Como ya se ha contado en distintos espacios, el proyecto de Plaza Central fue impulsado inicialmente por varios inversionistas, con participación de firmas como Constructora Colpatria y Ospina & Cía., actores clave en su desarrollo. Sin embargo, en 2019 el control total quedó en manos de PEI, uno de los vehículos inmobiliarios más importantes del país, propietario de múltiples activos comerciales.

Esa adquisición consolidó la apuesta de PEI por el segmento de centros comerciales, reforzando su portafolio en Bogotá y otras ciudades. Pero ahora, varios años después, el negocio da un nuevo giro. La compañía decidió realizar una desinversión parcial que abre la puerta a un nuevo jugador internacional.

La millonaria movida de Cenco Malls para quedarse con este famoso centro comercial

El negocio, liderado por José Alberto Corrales Castro, contempla la venta del 51% de Plaza Central. Con esta operación, el control mayoritario pasará a manos del grupo chileno Cencosud, a través de su brazo inmobiliario Cenco Malls.

José Alberto Corrales Castro, presidente de PEI.

La transacción, que asciende a cerca de $459.000 millones, convierte a Cencosud en socio estratégico de PEI y fortalece su presencia en el país. Actualmente, Cenco Malls gestiona más de 40 centros comerciales en Suramérica, con operaciones en Chile, Perú y Colombia.

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El grupo es liderado por Manfred Paulmann Koepfer, uno de los herederos del imperio fundado por su familia, mientras que el brazo inmobiliario está bajo la dirección de Sebastián Bellocchio Fioretti, quien ha sido pieza clave en esta expansión regional.



Sebastián Bellocchio Fioretti, gerente general regional de de Cenco Malls.

El cierre definitivo del negocio aún está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales, así como a la aprobación de la autoridad de competencia. Sin embargo, la operación ya marca un hito en el sector, al tratarse de uno de los movimientos más relevantes en centros comerciales en los últimos años.

Esta jugada también se alinea con la estrategia reciente de Cencosud en Colombia. En 2025, el grupo realizó ajustes importantes en su operación, como el cierre de su cadena Spid, en una clara señal de reorganización. Ahora, con la entrada a Plaza Central, podría fortalecer el ecosistema de sus otras marcas en el país, como Jumbo, Metro y Easy.

Así, el movimiento no solo redefine el futuro de Plaza Central, sino que también deja ver cómo los grandes jugadores internacionales siguen apostando por Colombia, en un sector que, pese a los cambios en el consumo, continúa siendo altamente atractivo.

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