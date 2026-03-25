- Con una abogada Externadista Ricardo Orrego inicia una batalla jurídica por su despido de Noticias Caracol

Julieth Natali Fiallo, egresada del Externado, llega con experiencia del Consejo de Estado y en un comunicado revela sus cartas iniciales en el pleito

El reconocido presentador Ricardo Orrego quien iba a tener un nuevo momento de gloria en la trasmisión del Gol. Caracol en Mundial de futbol que empieza el próximo de junio decidió no quedarse quieto frente al despido unilateral por parte del Canal Caracol. Fueron los directivos del canal quien hicieron público el hecho de haber recibido denuncias de "dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual" se activaron de manera inmediata "los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones" y también hicieron pública la decisión de prescindir de los servicios del presentador el pasado 24 de marzo.

Orrego trabajó allí 20 años y además de presentador tenía el cargo de subdirector de deportes de Noticias Caracol bajo la dirección de Javier Hernández Bonnet y casi de inmediato a la decisión el Canal de los Santo Domingo en cabeza de Gonzalo Córdoba hiciera público procedió a armar su defensa jurídica contratando una apoderada principal. Se trata de la abogada Externadista Julieth Natali Fiallo.

Trabajó como sustanciadora en la sección segunda del Consejo de Estado que se ocupa de temas laborales y pensionales, cargo al que renunció en julio del 2023 para entrar a formarte de la en la Sección segunda del Consejo de Estado para entrar a formar parte de la firma Rojas Castro consultores cuyo director es Camilo Andrés Rojas quien fue viceministro de justicia de Wilson Ruiz en el 2021, en el gobierno de Iván Duque. Con la llega de la nueva abogada a la firma esta pasó a llamarse Rojas Fiallo Consultores y Abogados, la que se ocupará del caso de Orrego.

La apoderada del presentador madrugó a destapar sus cartas en una comunicación pública en donde muestra que el argumento central de su defensa . Empezó por señalar que la decisión del despido. "no es resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública", sino que "obedece a una decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de las facultades contractuales".

La Fiscalía confirmó el inicio de una investigación por las denuncias y, al mismo tiempo, dio a conocer un correo único para atender estos casos que pueden sumarse a las actuales que tampoco se conocen formalmente sino por divulgación en redes.

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