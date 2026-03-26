- ¿Quién es Martín Revelo el duro presidente de la USO que confrontó a Petro e insiste en la salida de Roa?

Un santandereano que no llega a los 50 años que entró a la petrolera desde los veinte es la piedra en el zapato frente a una junta doblegada al gobierno

Después de que el sindicato más poderoso del país hubiera aprobado apoyar con $ 600 millones a la campaña de Gustavo Petro, hecho que investiga la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral y haber sido un bastión electoral tan importante que le dio para llevar a su presidente de entonces Edwin Palma al Ministerio de m+Minas y a reformar los estatutos de Ecopetrol para abrirle el espacio a un trabajador para sentarse en la junta directiva, la USO se convirtió en la piedra en el zapato de Ricardo Roa, a quien quieren ver afuera.

Su nuevo presidente desde el 26 de enero del 2026 es Martin Ravelo quien reemplazo a César Lorza que está sentado en la directiva.

El suyo es uno de los cuatro 4 votos junto a los de Ricardo Rodríguez, Luis Felipe Henao y Gonzalo Castaño que piden la renuncia de Roa pero quienes sistemáticamente han sido derrotados por el bloque del gobierno liderado por la presidente de la junta Angela María Robledo.

El presidente Martin Ravelo ripostó duro a un trino del presidente en el que cuestionó a los trabajadores. Utilizó la misma red social X para responderle a Petro cuando vinculó al sindicato con el uribismo. Esto le dijo: “Usted nos ubica del lado del uribismo, nos pone en la mira de los violentos. La USO siempre ha enfrentado abiertamente al uribismo y sus políticas. Le hicimos huelga a Uribe para defender a Ecopetrol de la privatización".

Presidente @petrogustavo la @USOColombia no es una empresa de tercerización. Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo Negociaremos la convención colectiva y exigiremos la contratación directa de los trabajadores tercerizados.



Usted nos ubica… https://t.co/x5zuTXeWTs — USO Colombia (@usofrenteobrero) March 25, 2026

Cómo callar si existe un riesgo real por la permanencia del presidente Roa en la empresa: si una entidad como la Security Exchange Commission (SEC) determina congelar activos de la empresa, el daño causado sería muy grave, ¿por qué permitirlo si se puede evitar?, han dicho los trabajadores encabezados por Ravelo.

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El hecho es que Ecopetrol, al estar listada en las bolsas de Colombia y Nueva York, está sujeta a las reglas de la SEC, el regulador estadounidense. Entre los accionistas minoritarios, con 11,5 % del capital, están las administradoras de fondos privados de pensiones del país: Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia –representados en la junta por Luis Felipe Henao-, que pueden estar en riesgo de cumplimento. Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que el ahorro de las pensiones de los colombianos podría estar en peligro por la reputación de la empresa.

Con habilidad la ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, dilató la decisión sobre la suerte de Roa a quien llegan cada vez más cuestionamientos, para el próximo lunes. Versiones de prensa sostienen que Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ya abrió indagación- mientras la presión en cabeza de Ravelo avanza con amenaza de paro y movilización para el 8 de abril, contando con la fuerza de sus 25.000 afiliados.

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