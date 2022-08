Se arrepintió de todos sus pecados: la insólita visita de J Balvin al Vaticano

El artista es una de las 25 celebridades que asistieran este 31 de agosto y 1 de septiembre al Vitae Summit 2022, un evento que tiene como fin discutir "cómo se pueden aprovechar las artes, los medios de comunicación y el entretenimiento para promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas a nivel global”.

Esta experiencia se llevará a cabo en el Vaticano y cuenta con la participación del papa Francisco, quien ha dicho que sus invitados serán “testigos de la esperanza para toda la humanidad”. Cabe resaltar que dentro de los artistas se encuentran el tenor italiano Andrea Bocelli, el actor Denzel Washington y el colombiano J Balvin junto a su productor Bull Nene.

Y es que en el mundo los mensajes negativos promueven el odio y la frustración, por lo que es muy importante la responsabilidad que tienen los artistas de construir cultura para “renovar la esperanza frente a los desafíos”.

No obstante, la participación del músico pone en cuestión por qué la iglesia católica invita a un representante del género urbano que ha sido cuestionado por los internautas por su machismo desenfrenado, como se vio en su última presentación musical en los MTV VMA 2022 en donde varias bailarinas salieron con su rostro cubierto y en donde hubo un holograma de una mujer que movía su trasero.

#BREAKING—Actors Denzel Washington, @PatriciaHeaton, @JonathanRoumie join with @AndreaBocelli and a list of other artists to meet with Pope Francis during VITAE Summit, Aug. 31-Sep 1.

Stay tuned for exclusives on this summit—with @EpochTimes. https://t.co/Cnm0GXpBGy pic.twitter.com/qjtx9bqOXQ

— Bree A Dail (@breeadail) August 30, 2022