¿Se acerca el fin del wokismo?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Según reciente artículo en CNN, Evan Smith, profesor visitante de la Universidad Flinders de Australia y autor de No Platform: una historia del antifascismo y los límites de la libertad de expresión”, woke se utiliza para “describir todo lo que antes podía calificarse de ‘políticamente correcto’”. Para Smith, el término “se utiliza para describir una amplia gama de ideas [y] movimientos relacionados con la justicia social”, como el antirracismo, el feminismo interseccional, los derechos de los transexuales y las historias críticas del imperio británico.” El analista del Instituto Cato, Ilya Somin afirma que los "wokeístas" sostienen que Estados Unidos y otras naciones occidentales “están profundamente comprometidas por una historia de injusticia hacia "grupos históricamente marginados". En lo que respecta a la raza, por ejemplo, consideran que este “racismo estructural” es casi inerradicable. Para combatir estas injusticias, los wokeistas abogan por preferencias raciales y étnicas basadas en el Estado, que a veces incluso incluyen reparaciones. En palabras de Ibram X. Kendi, icono wokeísta: "El único remedio para la discriminación pasada es la discriminación presente. El único remedio para la discriminación presente es la discriminación futura". Los wokeístas también promueven un amplio adoctrinamiento "antirracista" y, en muchos casos, la supresión de lo que consideran discursos racistas e intolerantes. Un buen número de “progres” y muchos izquierdistas radicales nos hicieron creer que el ‘wokismo’, política identitaria que adicionalmente detesta al “Occidente” y lo culpa de todos los males, en especial la opresión a comunidades marginadas, había llegado para quedarse. Muy por el contrario, como lo expresa el columnista Thierry Ways, “A medida que estas ideas pierdan prestigio en los medios y la academia, por consiguiente, es probable que observemos un retroceso en el influjo del discurso antioccidental en nuestra cultura, en particular en los países anglosajones.”

El presidente Trump ha avisado que pronto va a poner en la calle a todos los empleados del gobierno que trabajen en las políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión)

Por otro lado importante de empresas han impuesto políticas DEI, que representan los términos diversidad, equidad e inclusión y se refieren a “la perspectiva que las organizaciones deberían adoptar respecto a sus programas, políticas, valores, estrategias y prácticas en relación con las experiencias de los empleados y los clientes.” El presidente Trump ha avisado que pronto va a poner en la calle a todos los empleados del gobierno que trabajen en las políticas DEI. Es de señalar que DEI no es wokismo, pero que los woke sí se han infiltrado en los programas DEI para imponer sus muy cuestionados planteamientos. El racismo y la misoginia no deben tener cabida ni en la sociedad ni en las empresas, pero tampoco el wokismo, cuyo fin esperamos se acerque.

Apostilla 1: En la izquierda no es que todos comulguen con el wokismo. Para la politóloga alemana Susan Neiman, autora del libro “zquierda no es woke, afirma que la diversidad es un objetivo, más no el objetivo supremo. Para Neiman, es un insulto para las mujeres contratarlas por sus órganos reproductivos; y con los afrodescendientes afirmar que tienen una especie de autoridad, solo por el color de su piel.

Apostilla 2: Según el gánster Nicolás Maduro, su socio y hermano del alma, Diosdado Cabello está en Colombia dándole ánimo y apoyo en el Catatumbo a los narcoterroristas del ELN. Teniendo tanto Maduro como Cabello recompensas de parte de EE.UU por la no despreciable suma de 25 millones de dólares, ¿uno se pregunta si no es oportuno capturar a ese delincuente para entregárselo a Trump?

