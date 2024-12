¿Se invertirá la pirámide poblacional?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El país no ha empezado a percatarse de la gravedad de los profundos cambios que se están gestando en la pirámide poblacional colombiana. En el 2023, los nacimientos en Colombia cayeron un 10,1 %, la cifra más baja en la última década. El total de nacimientos fue de 515.549 personas, 153.588 menos que en el 2014. Pero si esta cifra no fuera lo suficientemente alarmante, entre enero y octubre del 2024 comparado con el mismo periodo en el 2023, los nacimientos han disminuido en un 14,4 %. Si a este fenómeno se le agrega que cada año están saliendo de Colombia cerca de medio millón de personas para no regresar, el dilema demográfico adquiere carácter de urgente.

Para poner las cifras del decrecimiento de la población en contexto, Jesús Fernández-Villaverde e Iván Luzardo, profesores de Economía de la Universidad de Pennsylvania, señalan: “Japón, el ‘ejemplo’ de país con baja fecundidad en todos los libros de texto, tuvo una tasa de fecundidad de 1,2 en 2023, y en Tokio, el departamento japonés con menor fecundidad, esta fue de 0,99. Es decir, Colombia y Japón ya han ‘empatado’ en la liga de baja fecundidad y Bogotá ha ‘derrotado’ a Tokio”.

El nuevo escenario demográfico va a tener importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales

El nuevo escenario demográfico va a tener importantes consecuencias económicas, sociales y ambientales para Colombia. En este artículo vamos a referirnos en concreto a tres de ellas: salud, educación y pensiones.

Salud : En este sector van a ver unos cambios gigantescos, incluyendo la necesidad de muchos más geriatras y bastante menos pediatras. A medida que la población envejece, sus necesidades en materia de salud son bastante más exigentes que aquellas de los jóvenes. No solo aumentan el número de contactos anuales, el número de hospitalizaciones y el promedio de días de estancia hospitalaria. Según reciente informe del Banco Mundial, “Es que no solo habrá más gente demandando servicios de salud, sino también que el costo relativo a los servicios que necesita una población más anciana será más alto, ya que las enfermedades típicas de esta población requieren tratamientos mucho más complejos y costosos (el tratamiento de una infección en un niño o adolescente es mucho más sencillo que el de enfermedades crónicas en los adultos mayores). En un país en que por medidas del gobierno el sistema de salud se está desmoronando, la situación puede volverse más o menos catastrófica.

Apostilla: Felicitaciones a la Corte Internacional de Derechos Humanos que declaró improcedente la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien había pedido la aplicación de medidas de protección frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Faltaba más que las autoridades competentes en el campo electoral no pudieran investigar las violaciones que ocurren en las campañas.

