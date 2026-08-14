- Santo Domingo, Gilinski y Sarmiento son los dueños de 3 de los hoteles mejor calificados de Latam

En Bogotá están el hotel W, el Casa Medina y el Hyatt quedaron entre los diez mejores de la región según el ranking Travel + Leisure 2026

Bogotá volvió a aparecer en el radar del turismo internacional. El año pasado Lonely Planet la puso como el segundo mejor destino de Suramérica y Tripadvisor la señaló como el sexto mejor destino del mundo y el primero del subcontinente. Ahora se suma un dato más: en sus World's Best Awards 2026, Travel + Leisure incluyó a tres hoteles bogotanos entre los diez mejores hoteles urbanos de Centro y Suramérica. La encuesta reunió más de 207.000 lectores, que repartieron 661.000 votos entre 10.088 propiedades.

El W Bogotá quedó sexto, con 96,39 puntos, el mejor resultado entre los hoteles colombianos. Detrás llegó el Four Seasons Hotel Bogotá Casa Medina, en el octavo puesto con 96,19, y luego el Grand Hyatt Bogotá, décimo con 95,27. El único hotel colombiano fuera de la capital que entró al listado fue el Sofitel Legend Santa Clara, de Cartagena, en la casilla 14 con 94,31 puntos.

| Lea también: La nueva alianza de los Santo Domingo con famosa cadena hotelera cercana a los Gilisnki

Detrás de los tres hoteles bogotanos hay tres apellidos que concentran buena parte del poder económico del país: Santo Domingo, Gilinski y Sarmiento Angulo. Llegaron a la hotelería por caminos distintos. Terminaron, los tres, como referentes del sector en Bogotá, en Colombia y en Centro y Suramérica.

El W Bogotá se anunció en 2012, como una alianza entre W Hotels —hoy parte de Marriott International— y Terranum Hotels. Se construyó en el barrio Santa Bárbara de Usaquén y abrió el 17 de diciembre de 2014, con 168 habitaciones y suites inspiradas en la leyenda de El Dorado. Terranum nació en 2003, impulsada por Alfredo José Rizo y por Inversiones y Estrategias Corporativas S.A., una firma boutique de banca de inversión bogotana que opera desde 1992. Con los años el Grupo Santo Domingo entró como accionista mayoritario y terminó controlando buena parte de las oficinas, las bodegas y los hoteles de la compañía. En julio de este año, el vehículo inmobiliario PEI cerró la compra de ese portafolio por 2,8 billones de pesos, con los Santo Domingo como principales vendedores: cinco activos corporativos y logísticos, más de 375.000 metros cuadrados arrendables, y PEI convertido de paso en una de las plataformas inmobiliarias más grandes de América Latina.

La historia del Four Seasons Casa Medina es más vieja y accidentada. El edificio se levantó en 1946 sobre las ruinas de dos conventos, diseñado por el arquitecto Santiago Medina Mejía como un conjunto de apartamentos residenciales. Solo después se convirtió en hotel. En los años ochenta estuvo cerca de la demolición, hasta que el empresario Pedro Gómez, el creador de Unicentro, lo rescató. Un inversionista francés de apellido Falcone fue comprando participación en el inmueble a lo largo de los años, hasta quedarse en 2001 con la mayoría accionaria —salvo una suite, que Gómez se guardó—. Falcone lo manejó doce años.

| Lea también: Duelo de titanes en el negocio de los hoteles de gama alta y media en Colombia

En 2014 el banquero Jaime Gilinski se lo compró por 70 millones de dólares. Ese mismo año, su hijo Gabriel Gilinski cerró un acuerdo con Four Seasons Hotels & Resorts, por 100 millones de dólares, para que la cadena operara Casa Medina junto con el Hotel Charleston Bogotá, en el norte de la ciudad. La remodelación empezó el 15 de diciembre de 2014, y el hotel reabrió en 2015 como Four Seasons Hotel Casa Medina, con 62 habitaciones y suites. Fue la entrada de Four Seasons a Colombia, el segundo país suramericano al que llegó la cadena después de Argentina. El Gilinski Group, dueño también del banco GNB Sudameris, sostiene desde entonces dos de los hoteles más caros de Bogotá: Casa Medina y Charleston.

El Grand Hyatt Bogotá, el tercero del podio, es el más reciente de los tres. Lo construyó la Organización Sarmiento Angulo, a través de Construcciones Planificadas, dentro de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, sobre la calle 26. La inversión rondó los 250 millones de dólares. Las obras arrancaron en el segundo semestre de 2014 y el hotel abrió el 29 de agosto de 2018, con 373 habitaciones —51 de ellas suites— repartidas en 14 pisos, un centro de convenciones para 2.300 personas, un spa de 3.000 metros cuadrados con 11 salas de tratamiento y un gimnasio. Lo opera Hyatt, presente en 55 países con cerca de 750 propiedades y 14 marcas, entre ellas Grand Hyatt, la de lujo.

Sarmiento Angulo llegó a los hoteles por un camino indirecto: Corficolombiana, la corporación financiera con la que diversificó su fortuna hacia la agroindustria, la energía, las carreteras concesionadas y, con el tiempo, la hotelería. La historia arranca a finales de los sesenta, cuando Cali se preparaba para los VI Juegos Panamericanos y varias entidades públicas y privadas crearon la Sociedad Prohoteles S.A. para levantar el Hotel Intercontinental de Cali. En 1986 esa sociedad cambió de nombre: nació Hoteles Estelar, la cadena que hoy suma 23 hoteles en once destinos del país y que pertenece en un 85% a Corficolombiana. Sobre esa base, Sarmiento sumó el JW Marriott de Bogotá en 2010 —el primero de la marca en Colombia— y el Hyatt Regency Cartagena en 2016, antes de dar el salto con el Grand Hyatt bogotano. También suyos son el Conrad Hilton Karibana, en Cartagena, y el complejo Santamar, a las afueras de Santa Marta.

Los Santo Domingo, además de su participación en Terranum, son dueños de la cadena vacacional Decameron, con hoteles en varios países de América Latina. Este año abrieron en Cartagena uno de sus proyectos más ambiciosos: un hotel frente a la Torre del Reloj, en Getsemaní, también operado por Four Seasons, bajo el nombre de Hotel San Francisco Getsemaní. La inversión superó los 380.000 millones de pesos. Las tarifas arrancan en dos millones de pesos la noche, lo que lo pone entre los hoteles más caros del Caribe colombiano.

El reconocimiento de Travel + Leisure llega en un momento de expansión sostenida para el turismo bogotano. En 2025 la ciudad recibió 14.650.975 visitantes —un 4,1% más que en 2024—, de los cuales 1.985.173 fueron extranjeros, casi el doble que en 2023. Un año antes, en 2024, Bogotá había concentrado el 38,5% de los turistas extranjeros que llegaron a Colombia, el turismo generó un promedio mensual de 110.235 empleos en la ciudad, y la ocupación hotelera cerró en 61,4%. Detrás de esas cifras, tres familias siguen apostando fuerte por la hotelería de lujo en la capital.

Anuncios.

Anuncios..