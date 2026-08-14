- La periodista estrella de Caracol Radio que salió directo a los micrófonos de la competencia

Después de varios años entre Noticias Caracol y Caracol Radio, Vanessa de la Torre prepara un nuevo capítulo que podría llevarla a otro canal

No solo en el fútbol hay fichajes de último momento. En los medios de comunicación también ocurren movimientos que cambian el tablero y uno de los más llamativos tiene a Vanessa de la Torre en el centro de la conversación.

La periodista, que durante años se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Noticias Caracol, llegó en 2020 a Caracol Radio y rápidamente pasó a ser una de las figuras más visibles de la cadena. Allí construyó una nueva etapa de su carrera, esta vez lejos de la televisión que la había hecho conocida para el gran público.

Su paso por Caracol Radio terminó convirtiéndose en una apuesta importante para Prisa Media. De la Torre asumió diferentes espacios y participó en coberturas que la mantuvieron como uno de los nombres fuertes de la compañía.

A comienzos de 2026, además, fue protagonista de la reestructuración que modificó la organización de Caracol Radio y W Radio. El grupo Prisa Media decidió reorganizar sus equipos y contenidos para adaptarse a un escenario en el que los medios tradicionales enfrentan una transformación de sus audiencias y de sus modelos de negocio.

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En medio de esos cambios, De la Torre asumió nuevos retos. Se convirtió en una de las cabezas del Noticiero del Mediodía, junto a Juan Diego Alvira, y también estuvo al frente de Dos Puntos, espacio dedicado al análisis, el contexto, el debate y la cultura, acompañada por periodistas como Juan Fraile, Antonio Casale y Michelle Arévalo.

La periodista parecía tener todavía espacio para seguir creciendo dentro de la compañía. Sin embargo, hace pocos días sorprendió al anunciar su salida.

Y aunque De la Torre fue prudente al explicar las razones, dejó una frase que abrió la puerta a las especulaciones: habló de una nueva oportunidad que le permitiría estar más cerca de la gente.

La llamada que podría llevarla a la competencia

La periodista no reveló públicamente cuál será su próximo destino. Sin embargo, desde entonces comenzaron a circular versiones sobre una posible llegada a RCN Radio.

De acuerdo con esas versiones, De la Torre asumiría un papel importante dentro de la cadena radial y trabajaría junto a Juan Lozano, lo que supondría uno de los movimientos más llamativos del año en los medios colombianos: el paso de una de las figuras más reconocidas de Caracol a una compañía que compite directamente por las audiencias informativas.

La posibilidad iría incluso más allá de la radio. También ha comenzado a mencionarse que la periodista podría tener algún espacio en RCN Televisión, aunque por ahora esta posibilidad no ha sido confirmada públicamente. De concretarse, significaría su regreso a la televisión después de varios años y, al mismo tiempo, su llegada a una nueva casa periodística.

Por ahora, lo confirmado es el cierre de una etapa. Vanessa de la Torre dejó atrás seis años vinculada a Caracol Radio y aseguró que lo hizo para asumir un nuevo reto profesional.

El resto del capítulo todavía está por escribirse. Si las versiones sobre su llegada a RCN terminan concretándose, el movimiento tendría un significado especial: una periodista que construyó buena parte de su reconocimiento en Caracol estaría a punto de ponerse la camiseta de la competencia. En los medios, como en el fútbol, algunos fichajes también pueden cambiar el partido.

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