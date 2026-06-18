Estados Unidos e Israel fueron por lana a Irán y salieron trasquilados. No se sabe quién fue el de la idea de que ese racimo de uvas de clérigos radicales estaba maduro y podía tumbarse de un solo golpe, pero se equivocaron y a muy alto costo. Por las torpezas cometidas podría pensarse que pudo haber sido idea de Trump, que como emperador de sus huestes poderosas se creía gran guerrero. El balance bélico no pudo haber sido peor. Ni sus bombardeos ni sus peroratas groseramente incultas contra la civilización persa hicieron tambalear a los ayatolás.

El asesinato abrahámico del Jamenei y de casi toda la cúpula que les rodeaba, hizo retroceder al mundo a los tiempos del sacrificio de Isaac y sumergió a Israel ,que lo planificó todo con su habilísimo servicio secreto, en el pantano del desprestigio universal. La terca y sangrienta voluntad de Netanyahu pudo haber convencido a Trump que había llegado el momento de acabar con Hamás y Hesbolá y aplastado a su gran patrocinador, el régimen de Teherán. Pero el resultado salpicó de sangre a todo el perseguido pueblo judío hasta el punto que resulta incomensurable el daño a la imagen de una raza tan inteligente y capaz como la hebrea.

La terca y sangrienta voluntad de Netanyahu pudo haber convencido a Trump de acabar con Hamás y Hesbolá y aplastado a su gran patrocinador

Deben haberse perdido miles de millones de dólares del inacabable tesoro gringo y una cantidad demasiado significativa para los avaros banqueros judíos de Walt Street. Tal vez el mundo no fue ni será ajeno a las consecuencias que ya soportamos. Mucho menos al destape de la tremebunda realidad del futuro cuando China, la gran ganadora de esta estupidez de Trump y Netanyahu, se avisora como la potencia universal. Los muertos de las guerras no se cuentan de ninguno de los lados, pero las lágrimas y la sangre de los miles de niños y mujeres sacrificados por la fuerza bruta del gobierno israelí o por la maldad palestina, cobrará venganza al cielo, como si estuviera escrito en los textos pisoteados de Moisés y Mahoma. O en la carta constitucional de los Padres Fundadores de Filadelfia,tan manoseada y olvidada.

Del mio autor: Autogolpe o chantaje

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