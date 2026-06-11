Autogolpe o chantaje

No se sabe todavía a donde nos puede llevar la confusión y el caos que pretendió armarse ayer con la determinación unilateral de la representante Arizabaleta de suspender inconstitucionalmente al presidente Petro por participación en política. Ha sido un momento en tripleta. Sucede cuando el candidato Cepeda ha quedado desnudado como una momia comunista que le ha prestado el disfraz a Petro para hacer la campaña. Cuando, casi de manera paralela, Abelardito voltea la canoa como cualquier pescador del Sinú y cesa en los ataques fulminantes contra el verdadero candidato y decide pueblerinamente pasar a la defensiva tratando de desvirtuar las acusaciones de los partidarios de Petro sobre los efectos de tenerlo como presidente. Y, curiosamente, en el mismo momento en que Petro asume ,sin promocionarse, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Lo asevera el mismo Petro, quizá sea un chantaje grotesco de la Arizabaleta para conseguir prebendas con los ministros

En ese revoltijo la presidente de la Comisión de Acusaciones da el bombazo ilegal de suspender al presidente por su comprobada participación en el debate electoral. Curiosamente, repito, se dan todas estas circunstancias como si se siguiera un libreto previamente montado. No se sabe, pero se sospecha, si fue un intento de autogolpe de Petro o si fue idea de los torpes asesores de imagen de la candidatura o, de pronto, que haya sido una ocurrencia del derrotado Roy a su antigua esposa o, como lo asevera el mismo Petro, sea un chantaje grotesco de la Arizabaleta para conseguir prebendas con los ministros.

Quien haya logrado cranear todo este montaje, podría cantar victoria si el impulso de alguna manera le hubiese dado a Petro un apoyo popular que proyectara a Cepeda tan solo 10 a días de la elección. Mas como ya lo sienten en el Pacto Histórico, se está volviendo un boomerang fatal contra Cepeda. El que no ha tenido que salir de la canoa volcada vuelta trinchera es Abelardito y desde allí dizque pretende demostrar, con el apoyo de Trump, que el agua moja.

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