- No se incendiará el país

Quienes no queremos que gane Abelardo no queremos necesariamente que Petro siga gobernando. Llamar al incendio es más de la ultraderecha ,como lo mosró la historia,

El nivel de degradación con el que se ha promovido esta campaña política, con antecedentes similares solo en la época de violencia liberal – conservadora, da incluso para que un exfuncionario que paradójicamente tenía a su cargo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirme que el país se incendiará si no gana Iván Cepeda.

La declaración del exfuncionario, Carlos Carrillo, encargado en su momento de evitar los riesgos y desastres, o de actuar frente a estos, es tanto estúpida como tendenciosa, de manera que a las claras transita, y eso se nota que es precisamente lo que busca, entre la amenaza, la premonición u opinión simplemente agorera, así como por la advertencia de hechos que, precisamente por el cargo que ocupó, puede conocer de antemano.

Desde luego, darle micrófono a un estúpido de tal proporción (persona necia o con una gran falta de inteligencia, sentido común o razonamiento, según el diccionario) es, en sí mismo, tonto.

Pero sus declaraciones solo coinciden con un modus operandi motivado, vergonzosamente, desde el gobierno: un presidente y funcionarios que han participado descarada y descarnadamente en política, un presidente que se niega desde las primeras luces a reconocer el resultado de elecciones vigiladas y auditadas nacional e internacionalmente sin lugar a tacha.

Quienes no queremos que gane una opción de derecha, quienes no queremos que el presidente de este país sea Abelardo de la Espriella, no queremos necesariamente que Petro siga gobernando, ni creemos que este es, como a veces él mismo parece creerlo, un semidiós insustituible sin cuya presencia el país arderá o se pudrirá hasta la entraña.

Mucho menos estamos convocados a la insensata tarea de salir con machetes (como Hutus y Tutsis) a triturar a los contrarios; ni estamos convocados a vestirnos de búfalos para tomar el Congreso e incendiar como lo convocó en su momento la ultraderecha Trumpista, o Bolsonarista en Brasil.

Se equivocan de cabo a rabo Petro y algunos tontos útiles, promoviendo la degradación de la forma de hacer política,

Se equivocan de cabo a rabo Petro y algunos tontos útiles, promoviendo la degradación de la forma de hacer política, promoviendo la rabia o el desconocimiento de las elecciones como camino de democracia (imperfecta sí, pero único camino viable por ahora), pues con ello no hacen más que parecerse a la más rancia ultraderecha conservadora laureanista de las décadas terribles de los cuarenta y cincuenta, cuando se decía que la única salida era la derrota total, incluso el exterminio de liberales, cosa que los sacerdotes en las iglesias sembraban con la más infame violencia.

Definitivamente el país no se incendiará porque el país tiene, a la vista, una izquierda inteligente, una izquierda que ha sufrido y ha sabido llegar por fin a conquistas importantes, porque nueve millones y más de votantes por la izquierda, son de izquierda, pero no son tontos útiles .

Convocar, vaticinar, incitar, llamar al incendio es más propio de laureanistas, como lo mostró ya la historia.

Del missmo autor:a otra raya del tigre

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