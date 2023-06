Salieron en su defensa: los seguidores de Cristina Hurtado que aman sus fotos en ropa interior

.Publicidad.

La modelo y presentadora Cristina Hurtado, es una de las más reconocidas por el público. Trabajó por mucho tiempo en la sección de entretenimiento de Noticias RCN, también en el programa ‘No te lo pongas’ y en ‘Guerreros’. No obstante, en la actualidad, la antioqueña se ha alejado bastante de la televisión. Pero esto no ha sido un problema para su economía.

Cristina Hurtado en ropa interior

Cristina Hurtado es muy activa en redes sociales y cuenta con poco más de 6 millones de seguidores. Allí comparte todo tipo de contenido, desde fotos familiares, hasta promociones de su marca Criss by Cristina. Fotos muy románticas con su esposo, José Narváez, videos de sus outfits, videos de sus hijos, tutoriales de belleza, entre otras cosas más. No obstante, recientemente subió una foto modelando un conjunto de ropa interior que dejó impresionados a sus seguidores y causó críticas, pues no la bajaban de ‘mostrona’ y cuestionaban la naturalidad de su cuerpo.

Ante la avalancha de críticas, hubo una gran cantidad de seguidores de la presentadoras que se dedicaron a defenderla y explicar que se veía muy bien luciendo ropa interior: “Y esas que critican no llegan al 1% de lo que es Cristina; una excelente mamá, una esposa 10/10, una súper profesional y una mujer que tiene derecho a mostrarse como sea. Divina”,“La gente si jode. Este bombón se puede vestir como quiera. Es más, de por sí cualquier mujer se puede vestir como se le antoje”, “Eso es pura envidia ya quisieran tener ese cuerpo con 3 hijos” o “Mano de solapadas morrongas.....vende ropa interior, ¿que quiere que modele túnicas o qué?”, entre muchos otros comentarios. La modelo solo se encontraba mostrando su marca de ropa interior.

