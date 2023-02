Riñones portátiles y artificiales, se acabó la esclavitud de las diálisis

.Publicidad.

Los riñones juegan un papel fundamental en el correcto funcionamiento del organismo. No solo se encargan de eliminar el exceso de agua en forma de orina, sino que también filtran la sangre para eliminar todo tipo de desechos y toxinas presentes en ella. Sin embargo, existen factores que pueden deteriorar su actividad, entre los que se encuentran la diabetes y la hipertensión. En últimas, estos problemas pueden ocasionar que los riñones no sean capaces de eliminar las toxinas de forma eficaz poniendo en peligro la vida de la persona.

Cuando esto ocurre es necesario recurrir a una ayuda externa para filtrar la sangre de una forma en la que los riñones ya no son capaces. La solución ideal suele ser el trasplante, pero este no siempre es una opción realista y las largas listas de espera no tienden a ayudar. Por ello se suele recurrir a dos alternativas que están más al alcance, aunque tienen sus limitaciones: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

En el primero se extrae la sangre por medio de una aguja, esta pasa por una máquina que funciona como filtro para retirar el exceso de agua y de minerales para posteriormente devolverla al cuerpo. Por su parte, el segundo es algo más sencillo, ya que no se utiliza una maquina sino un catéter y un líquido al que se le conoce como “liquido purificador”, pero el objetivo sigue siendo en esencia el mismo: limpiar la sangre.

Estos dos procedimientos son bastante comunes en la práctica clínica, ya que, aunque no curan como tal la insuficiencia, ayudan a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. No obstante, implican incomodidades como tener que transportarse a una clínica varios días a la semana para estar sentado varias horas o quitarle independencia a los pacientes que tienen que someterse a ellos.

Teniendo en cuenta esto, científicos de la empresa singapurense AWAK Technologies desarrollaron un dispositivo que funciona como un riñón portátil y que puede desempeñar de una manera mucho más sencilla las funciones propias de la diálisis peritoneal. Con este aparato los pacientes pueden realizarse la diálisis desde cualquier lugar, lo que les permite realizar sus actividades diarias con mayor normalidad. Lo mejor es que la eficacia en el filtrado de la sangre es exactamente la misma. Esta tecnología ha sido replicada por otras empresas alrededor del mundo.

Otro dispositivo que están investigando los nefrólogos es un riñón biónico que busca cumplir el mismo objetivo de reemplazar la diálisis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se trata de un aparato del mismo tamaño de un riñón normal que se implantaría por medio de una intervención quirúrgica sencilla. Este filtraría la sangre eliminando desechos y toxinas como lo hace un riñón normal funcional. No obstante, hasta el momento están comenzando las pruebas en humanos, pero hay esperanza de que pueda estar pronto en circulación.

Pero los riñones portátiles no solo están dirigidos a reemplazar la diálisis, sino que ahora también podrán ayudar a los que, a causa de los problemas renales, tengan problemas para realizar la diuresis o, en otras palabras, orinar. Todo esto es gracias a investigadores del Instituto Internacional de Investigación sobre Enfermedades Renales y particularmente al Departamento de Nefrología del hospital San Bortolo de Vicenza, Italia. Por ahora su eficacia ha sido comprobada únicamente en animales, pero los científicos esperan que su uso en humanos comience dentro de pocos años, lo que representaría un gran avance en la medicina y, particularmente, en la nefrología.

