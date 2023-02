Explosión de críticas contra la vacuna Covid: ¡mucha bulla y pocos argumentos!

Desde su primera aprobación, las vacunas para la COVID-19 han estado plagadas de polémicas. No tardaron en salir teorías conspirativas en las que se denunciaba que estos biológicos eran parte de una estrategia para controlar a la población. Incluso algunos llegaron a asegurar que de alguna manera con la inyección se estaban implantando chips localizadores.

En el último tiempo ha nacido una nueva controversia. Se han viralizado casos de accidentes cardiovasculares asociados a las vacunas. Además, se ha encontrado una relación entre las mismas y la aparición de una condición conocida como miocarditis o inflamación del tejido muscular del corazón.

Particularmente, un estudio está siendo utilizado por los antivacunas para desacreditar la que, hasta ahora, ha sido la mayor solución para la pandemia mundial más grave de la historia reciente. El problema es que solo se está considerando una parte de los resultados.

El estudio al que todos hacen referencia es el realizado por Anders Husby y otros en los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). Vea el estudio. En este se evaluó a 7.292 pacientes mayores de 12 años con diagnóstico de miocarditis para comparar los desenlaces de aquellos cuya condición era convencional con los que la tenían asociada con la vacuna contra la COVID-19 o con la propia enfermedad.

