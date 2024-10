El grande de Europa donde jugó Messi que tiene sus ojos puestos en Richard Ríos

.Publicidad.

Aunque Richard Ríos no logró cambiar de equipo en el mercado de verano, después de haber sido una de las grandes revelaciones de la selección Colombia en la Copa América, eso no significa que no siga despertando el interés de los clubes más importantes del mundo. El futbolista, que alcanzó a tener más de 15 equipos detrás, sigue siendo uno de los prospectos más apetecidos en el viejo continente y, ahora, uno de esos pretendientes volvió a tocar a la puerta de Palmeiras para intentar concretar su traspaso. El club es el PSG, el club más grande de la Ligue 1 y que tuvo a Messi en sus filas.

Richard Ríos suma 17 apariciones con la selección Colombia, convirtiéndose en uno de los titulares indiscutidos de Néstor Lorenzo. Foto: richardrios.m

PSG vuelve al ruedo por Richard Ríos

Fue en el propio territorio francés en donde se reavivó el rumor de que Richard Ríos podría ser uno de los nuevos futbolistas del París Saint-Germain, después de que varios portales de dicho país aseguraran que el club volvió a preguntar por el mediocampista. Medios como ‘París fans’ y ‘Sport’ confirmaron que, aunque en el mercado de verano Palmeiras rechazó una oferta del PSG por 20 millones de euros, más bonificaciones, el club no desistió en su idea de contratar al colombiano y volvió a hacer una oferta. Además, el portal TransferFeed reveló que el equipo parisino puso 30 millones de euros sobre la mesa, a la espera de una respuesta del club brasileño.

Hay que recordar que Richard Ríos ha sido uno de los futbolistas colombianos que más se han cotizado en los últimos meses. Tras su participación en la Copa América con la selección Colombia, logró aumentar su valor en el mercado de 5 millones de euros a 10, y en la última actualización alcanzó la cifra de 13 millones de euros. Aun así, la idea de Palmeiras es venderlo por un monto muchísimo mayor, con la idea de sacar una buena tajada de su talento. La esperanza de que el mediocampista empiece su aventura en el mejor futbol del mundo vuelve a crecer, sobre todo al saber que puede ser en el mejor equipo de Francia.

