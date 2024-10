La ausencia de James con Rayo Vallecano que preocupa en la selección Colombia; se confirmaron molestias

El 10 de la tricolor no hizo presencia en el partido por la Copa de España contra Villamuriel y su técnico confirmó que fue por problemas físicos

Hace algunos días, en un entrenamiento con Rayo Vallecano, James Rodríguez preocupó tanto a los amantes del equipo español, como a los seguidores de la selección Colombia, tras salir del campo. Como uno de los referentes del equipo nacional, su posible ausencia iba a ser un vacío importante para los compromisos contra Ecuador y Uruguay, pero, casi de inmediato, se supo que la molestia había sido una sobrecarga. Todo parecía correcto hasta que, en las últimas horas, se volvieron a avivar las dudas sobre su estado físico, pues no hizo parte de la convocatoria del club de Vallecas por la Copa de España y su técnico hizo un anuncio que generó terror.

James Rodríguez ha tenido una temporada bastante regular con Rayo Vallecano, siendo incapaz de asegurar su puesto en el 11 titular de Íñigo Pérez. Foto: jamesrodriguez10

James Rodríguez y su no convocatoria en Rayo Vallecano

Como es sabido, este martes 29 de octubre, Rayo Vallecano visitó a Villamuriel por la Copa de España y se esperaba que, debido a su retorno a los entrenamientos, James Rodríguez fuera uno de los convocados para enfrentar el compromiso. Aun así, el 10 de la tricolor no estuvo, ni entre los titulares, ni entre los suplentes, y no viajó hasta la provincia de Palencia. Con el inicio del partido, los rumores sobre la ausencia del colombiano no se hicieron esperar y se empezó a especular que el jugador sufrió una recaída de la lesión que lo afectó hace algunos días. Nada era confirmado, pero Íñigo Pérez, su DT, confirmó lo peor.

Después de terminar el partido, el técnico español aseguró que la ausencia del 10 se debió a "unas molestias" y no ha una decisión técnica, lo que preocupó de inmediato al entorno de Néstor Lorenzo y la selección Colombia. Si el 10 no logra recuperarse de aquí a los partidos contra Uruguay y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas podría ser una de las bajas mas sensibles de la tricolor para dichos compromisos, y se sumaría a la de Jefferson Lerma, quien también está en duda. La tricolor perdería así a 2 bastiones que han sido importantísimos para los resultados que ha logrado y tendría que jugar sin su motor.

🚨 Iñigo Pérez sobre la ausencia de James Rodríguez hoy con el #RayoVallecano 🇨🇴



💬 “No es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante” pic.twitter.com/ztDSucbG0f — Pipe Sierra (@PSierraR) October 29, 2024

