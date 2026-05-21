- Mientras el mundo celebra el Día Internacional de las Familias, en Colombia más de 26.000 niños crecen lejos de una

Casi el 50 % de los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias terminan creciendo en instituciones de cuidado y no en entornos familiares

Mientras Colombia celebra el Día Internacional de las Familias, miles de niños y niñas en el país crecen sin una familia que los cuide, los proteja o incluso los llame por su nombre. La paradoja es contundente. Aunque la Constitución reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, hoy más de 67.779 niños, niñas y adolescentes están en procesos de protección tras haber sufrido abandono, violencia, abuso sexual, negligencia o graves vulneraciones a sus derechos.

En ese contexto, Aldeas Infantiles SOS Colombia lanzó la campaña nacional “No eres mi sangre, pero eres mi familia”, una iniciativa que busca abrir una conversación urgente sobre el cuidado, el fortalecimiento familiar y la necesidad de entender la familia más allá de los vínculos biológicos.

La campaña parte de una verdad emocional y profundamente humana. Casi todos los colombianos consideran familia a alguien que no comparte su sangre. Un padrino, una vecina, un amigo, una colega o una familia de acogida. Desde ahí, la organización busca visibilizar la realidad de miles de niños y niñas que encuentran protección y afecto en hogares sustitutos o familias de acogida.

La dura realidad de los niños y las familias en Colombia

Detrás del mensaje emocional hay una realidad crítica. Solo en el primer trimestre de 2026, Medicina Legal registró 219 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, 3.456 casos de abuso sexual infantil y más de 3.380 casos de violencia contra menores de edad. A esto se suma que, según estimaciones del DANE, cerca de 7 millones de niños, niñas y adolescentes podrían estar expuestos a algún tipo de violencia, principalmente dentro de sus propios hogares.

Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia por razones de protección, la alternativa ideal es una familia de acogida. Sin embargo, casi la mitad de ellos termina en instituciones de cuidado, donde conviven con decenas de niños y niñas, y los vínculos afectivos suelen verse afectados por la alta rotación de cuidadores.

La evidencia internacional ha demostrado que los niños y las niñas que permanecen largos periodos de su crecimiento en instituciones tienen mayores riesgos de presentar retrasos cognitivos, afectaciones emocionales, dificultades en el aprendizaje, problemas de salud mental y mayor vulnerabilidad social.

Además, el diagnóstico reciente de la Procuraduría General de la Nación sobre la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias reveló que su implementación sigue siendo débil y desigual: solo 7 de las 32 gobernaciones respondieron oficialmente sobre avances concretos en fortalecimiento familiar.

“Colombia no puede seguir celebrando el Día de las Familias mientras miles de niños y niñas no tienen una; tenemos una Constitución que demanda su protección, pero no se han asignado programas, ni presupuestos serios que permitan el fortalecimiento de este núcleo esencial de la sociedad. Vale la pena recordar unos sabios adagios: invertir en la familia es invertir en el futuro de la sociedad o el que pregonaba el gran escritor Oscar Wilde: ‘quieres ciudadanos buenos: cría niños felices’”, afirma Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS Colombia.

"Por más cuidado en familia"

La organización asegura que la campaña hace parte de su apuesta institucional “Por más cuidado en familia”, con la que busca posicionar el cuidado como una conversación prioritaria para el país y promover políticas públicas, presupuestos y programas que fortalezcan a las familias antes de que la violencia termine separándolas.

Por eso, Aldeas Infantiles SOS en Colombia ha tomado la decisión estratégica de potenciar su modelo de atención para ofrecer a los niños y niñas una experiencia de vida más cercana a un entorno familiar real, a través de familias de acogida. Este enfoque está fundamentado en evidencia científica, tendencias internacionales, aprendizajes institucionales y las nuevas exigencias del sistema nacional de protección. Teniendo en cuenta sus más de 10 años de experiencia en el cuidado directo en familias de acogida, durante el 2025, la organización amplió su servicio a cinco departamentos del país, impactando la vida de más de 1.000 niños, niñas y adolescentes.

La campaña tendrá presencia en espacios públicos, redes sociales, centros comerciales y plataformas digitales, buscando que los colombianos se reconozcan en una idea simple pero poderosa: la familia también es quien cuida.

Cabe recordar que Aldeas Infantiles SOS Colombia lleva más de 50 años trabajando para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer en entornos familiares protectores y afectivos. Solo en 2025, la organización acompañó a más de 29.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 11 departamentos del país.

Conozca más de esta campaña aquí: Las familias no siempre son de sangre: ¿Qué es el acogimiento familiar? - Aldeas Infantiles SOS Colombia

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