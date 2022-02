Respuesta de Patricia Caicedo por contrato con Alcaldía de Santa Marta

El pasado 31 de enero los periodistas Polo Díaz Granados y Marwa Escobar publicaron en el portal Seguimiento.co, de la ciudad de Santa Marta, un artículo sobre un contrato entre Patricia Caicedo, gerente de la Empresa de Servicios Públicos y hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldía de Virna Johnson para la construcción de unos "ecoparques".

El artículo cuestionó la ejecución de dicho contrato por $900 millones de pesos. Ante la publicación, Patricia Caicedo respondió los señalamientos en su contra, asegurando que los retrasos presentados fueron debido al covid-19 y al clima en la ciudad, además aclara que los ecoparques no solo eran la construcción de los espacios físicos sino también hay un tema pedagógico importante.

Queda claro que el señor Polo Dzgdos ignora lo que es un ECOBARRIO, y aunque yo no tenga responsabilidad de aclarar nada me veo en obligación de dar respuesta dada la cantidad de menciones mal intencionadas que se me hacen. #PoloElMentiroso

Aclaraciones a mi acosador: pic.twitter.com/xYgIoywXcm

— Patricia Caicedo 🐾♻️ (@patcaicedo) February 5, 2022