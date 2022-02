Caminando salió del hospital: la berraquera de Egan Bernal

Buenas noticias para el deporte colombiano y la salud del ciclista colombiano Egan Bernal. Luego del accidente que sufrió el 24 de enero de 2022 en la carretera Bogotá - Tunja, y por el que tuvo que ser hospitalizado con fracturas de pierna y rótula, el campeón del Giro de Italia ha salido hoy de la clínica Universidad de la Sabana.

Contra muchos pronósticos que apuntaban a mucho más tiempo en la clínica, Bernal ha aparecido esta mañana con el grupo de médicos y especialistas que lo han atendido y seguido desde el fatídico día en que Egan se estrelló contra un bus a más de 65km/h.

Fue el mismo ciclista colombiano quien confirmó la gravedad de los hechos: "Tuve un 95 % de probabilidades de quedar parapléjico" aseguró hace unos días al diario EL PAÍS, de España.

Luego de varias operaciones, seguimientos, recuperación y descanso, Egan enfrenta el gran nuevo reto de su vida: recuperarse y volver a ser el campeón que es. Reconociendo su inquebrantable voluntad de recuperación y después de operaciones de alto riesgo, en redes, al ver las fotos de su salida del hospital muchos se preguntan con ironía si se irá a Zipaquirá en bici y llevando en barra a su esposa.

2022 es el inicio de un nuevo desafío para nuestro campeón. A pedalear desde hoy su recuperación.

.⁦@Eganbernal⁩ fue dado de alta. Aquí una foto con el equipo que lo siguió en estas dos semanas#EganBernal left hospital today: you can tell from this photo how this injury tested him. Hope he’ll be able to recover

📸: Clinica Universidad de la Sabana#HistoriasParceras pic.twitter.com/Py7VUjIGni

— stefano pozzebon (@StePozzebon) February 6, 2022